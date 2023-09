Medialna wojna między Joe Jonasem i Sophie Turner cały czas trwa. Choć para na początku września przekazała oświadczenie, z którego wynikało, że decyzja o rozstaniu jest polubowna, teraz drą koty i rozmawiają przez prawników. Aktorka wystosowała pozew przeciwko muzykowi, twierdząc, że ten miał uprowadzić ich dwie córki do Stanów Zjednoczonych, a obecne nie chce oddać ich paszportów.

Joe Jonas zaprzecza doniesieniom Sophie Turner

Z relacji Turner wynika, że małżonkowie mieli podjąć decyzję, iż ich córki, mimo że urodziły się w Stanach Zjednoczonych, będą wychowywane w Wielkiej Brytanii. W lipcu para miała tam podpisać umowę na kupno domu. Ze względu na zobowiązania zawodowe aktorki córki pary wyjechały wraz z ojcem do Stanów Zjednoczonych, gdzie Jonas przygotowywał się do koncertów. Aktorka utrzymuje, że jej były partner nie chce, aby dziewczynki wróciły z nią do Wielkiej Brytanii i odmawia zwrócenia ich dokumentów, a zachowanie Jonasa nazywa wprost "uprowadzeniem dzieci".

Serwis Page Six opublikował oświadczenie przedstawiciela Joe Jonasa, który nie zgadza się z zarzutami byłej partnerki. Jak stwierdził, pozew wytoczony przez Sophie Turner uderza w ustalenia pary, aby rozstać się polubownie i wspólnie wychowywać dzieci. Taka decyzja miała zapaść 17 września, gdy Jonas i Turner omawiali kwestię podziału opieki.

Mniej niż 24 godziny później Sophie poinformowała, że chce zabrać dzieci na stałe do Wielkiej Brytanii. Następnie zażądała, aby Joe przekazał paszporty dzieci, aby mogła je natychmiast wywieźć z kraju - mówi przedstawiciel muzyka.

Podkreślił także, że Jonas nie uprowadził dzieci. "Joe zależy na wspólnej opiece nad dziećmi i na tym, aby wychowywali je zarówno matka, jak i ojciec, i oczywiście nie ma problemu z tym, że dzieci będą dorastać zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Wielkiej Brytanii" - dodał.

Sophie Turner skłamała?

Przedstawiciel muzyka odniósł się także do rewelacji ujawnionej wcześniej przez Sophie Turner, jakoby o pozwie rozwodowym miała dowiedzieć się z medialnych doniesień. W oświadczeniu opublikowanym przez Page Six zarzuca aktorce mówienie nieprawdy i podkreśla, że miała świadomość o planach byłego partnera o zakończeniu małżeństwa, które miały wynikać z licznych rozmów.