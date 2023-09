Stray Kids to południowokoreański boysband, który został utworzony przez JYP Entertainment. Zespół został założony poprzez reality show Stray Kids i zadebiutował w dziewięcioosobowym składzie: Woojin, Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin, I.N. W styczniu 2018 roku ukazał się ich pierwszy singiel "Mixtape". Później ich kariera nabrała zawrotnego tempa. Jak się okazuje, w ostatnich dniach członkowie grupy Stray Kids mieli przeżyć prawdziwe chwile grozy. Według doniesień zagranicznych portali, kilku z nich uległo wypadkowi samochodowemu. W wyniku zdarzenia cała grupa zmuszona była odwołać zaplanowane na najbliższe dni wydarzenia.

Członkowie grupy Stray Kids mieli wypadek. Według informacji żaden z nich nie doznało poważnego uszczerbku na zdrowiu

Agencja JYP Entertainment przekazała, że w środę 20 września doszło do kolizji drogowej. W samochodzie znajdowali się: Lee Know, Hyunjin i Seungmin z popularnego boysbandu. Wszyscy trzej muzycy zostali przewiezieni do pobliskiego szpitala, gdzie przeprowadzono im specjalistyczne badania lekarskie. Portal eonline.com podaje, że obrażenia, jakie ponieśli muzycy, nie były zbyt poważne. Mężczyźni nabawili się jedynie licznych otarć, podrażnień i siniaków.

Członkowie zespołu Stray Kids ulegli wypadkowi. Wytwórnia przekłada i odwołuje zaplanowane wydarzenia

Choć Lee Know, Hyunjin i Seungmin w wyniku wypadku nie ponieśli żadnych poważnych urazów, to lekarze mieli im zalecić, aby w przeciągu kilku najbliższych dni poddali się tzw. leczeniu zachowawczemu i nie brali sobie zbyt wielu obowiązków na głowy. W związku z tym wytwórnia muzyczna, z którą współpracuje zespół, przekazała informacje o tym, że panowie nie pojawią się w najbliższym czasie w Mediolanie, a urodzinowy stream Seungmina, który został wcześniej zaplanowany na piątek 22 września, będzie odwołany. Ponadto cała grupa Stray Kids nie weźmie również udziału w nowojorskim Global Citizen Festival, które odbywa się w sobotę 23 września. Zespół ma zastąpić inny k-popowy skład.