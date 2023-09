Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz pobrali się w 2008 roku. W tym samym roku na świat przyszła ich córka Kalina. Związek pary budził kontrowersje, a to ze względu na różnicę wieku zakochanych. Dzieli ich bowiem 18 lat. Urbańskiej i Józefowiczowi niejednokrotnie wróżono rychłe rozstanie. Co jakiś czas pojawiają się też plotki o ich rzekomym rozwodzie, na które w końcu postanowili odpowiedzieć. Teraz Urbańska w rozmowie z Plejadą zdradziła, jaki jest sekret jej udanego związku z ukochanym.

Natasza Urbańska o mężu: Oczka mu się do mnie świecą

Natasza Urbańska lubi bawić się wizerunkiem. Stawia na ciekawe i niebanalne stylizacje i eksperymentuje z fryzurami. Była już blondynką i brunetką, stawiała na mocne cięcia, jak i delikatne fale. Niedawno znów postanowiła zaskoczyć fanów i pochwaliła się nowym kolorem włosów - ognistą rudością. Okazuje się, że te zmiany wizerunku podobają się nie tylko samej wokalistce, ale też Januszowi Józefowiczowi. Urbańska w rozmowie z Plejadą przyznała, że jej mąż lubi być zaskakiwany. Eksperymenty z wizerunkiem mają więc korzystnie wpływać na małżeństwo artystów.

Zaskakuję mojego męża co jakiś czas. Nowym kolorem włosów i nowymi wcieleniami. Myślę, że on to lubi, mimo że się przed tym broni. Mówi: poczekaj, daj mi chwilę, muszę się oswoić. Wiem, że potrzebuje tego czasu, ale widzę, że oczka mu się do mnie świecą i chyba to na tym polega. Lubi jak go zaskakuję i może dzięki temu ten nasz związek tak się mocno trzyma - powiedziała Urbańska w rozmowie z portalem.

Natasza Urbańska: Nie chciałam być wiecznie "tą drugą"

Przypomnijmy, że Janusz Józefowicz zanim związał się z Nataszą Urbańską był mężem Danuty Józefowicz. W 1983 roku powitali na świecie córkę, której dali na imię Kamila. 9 marca 1993 roku Danuta urodziła syna Jakuba. Józefowicz poznał Urbańską w Studio Buffo, gdy aktorka była nastolatką, a lata później ich drogi ponownie się skrzyżowały. Tym razem wywiązało się między nimi gorące uczucie.

"On miał żonę, więc dla ludzi byłam "tą złą". A ja myślałam wtedy, że przecież to mężczyzna decyduje, czy w jego życiu jest miejsce na drugą kobietę. Nie miałam wyrzutów sumienia, nie zastanawiałam się, co czuje żona Janusza - byłam na to za młoda i za bardzo zakochana. Uważam, że nikt nikomu nie może dać gwarancji, że będzie z nim do śmierci. Czułam, że Janusz to miłość mojego życia, więc przejmowałam się tylko tym, czy myśli o mnie poważnie. Nie chciałam być wiecznie "tą drugą" - mówiła Urbańska w rozmowie z "Twoim Stylem". Więcej na temat początków związku Janusza Józefowicza z Nataszą Urbańską przeczytacie TUTAJ. W galerii na górze strony znajdziecie z kolei zdjęcia pary.