Mieli rozstać się polubownie. Turner pozywa Jonasa. Chodzi o dzieci

Wszystko wskazuje na to, że przed Sophie Turner i Joe Jonas'em prawdziwa sądowa batalia. Na początku września para celebrytów wyjawiła, że rozstaje się po czterech latach małżeństwa. Teraz do sądu w Nowym Jorku wpłynął pozew Turner. Aktorka twierdzi, że dwójka jej dzieci bezprawnie jest przetrzymywana w Stanach Zjednoczonych, a Joe Jonas nie chce oddać ich paszportów.

REKLAMA

Zobacz wideo Maryla Rodowicz tak odkryła zdrady męża. Pomocny był detektyw

Sophie Turner o pozwie rozwodowym dowiedziała się z doniesień medialnych

Dokumenty sądowe zostały złożone w czwartek, 21 września, w południowym dystrykcie w Nowym Jorku. Wynika z nich, że małżonkowie wraz z dziećmi w kwietniu tego roku osiedlili się na stałe w Anglii, po to by ich dzieci mogły uczęszczać tam do szkoły. Z akt dowiadujemy się, że początkowo para zdecydowała się na wynajem długoterminowy, a w lipcu podpisała umowę na zakup domu. Z uwagi na zobowiązania zawodowe dzieci wraz z Joe Jonasem i nianią miały wyjechać do Stanów Zjednoczonych w wakacje i pozostać tam do połowy września, aż wróci po nie matka. Ustalenia pokrzyżował jednak pozew rozwodowy. Z akt wynika, że małżonkowie pokłócili się 15 sierpnia, a dwa tygodnie później Joe Jonas złożył pozew o rozwód w sądzie na Florydzie. Sama Turner miała dowiedzieć się o tym fakcie z doniesień medialnych.

Sophie Turner chce wracać z dziećmi do Anglii. Joe Jonas nie chce oddać ich paszportów

Aktorka twierdzi, że w pozwie Jonasa błędnie stwierdzono, że dzieci mieszkały z nim przez sześć miesięcy na Florydzie. Teraz piosenkarz ma sprzeciwiać się temu, żeby wraz z matką mogły wrócić do Wielkiej Brytanii. Ma nie zgadzać się na oddanie ich paszportów. Jako że, stałym miejscem pobytu dzieci jest Anglia, zachowanie ich ojca narusza prawo matki do opieki na mocy angielskiego prawa. Przedstawiciele Joe Jonasa jak dotąd nie wydali żadnego komentarza w tej sprawie.

Warto dodać, że małżonkowie 6 września opublikowali wspólne oświadczenia na Instagramie. Wynika z niego, że decyzja o zakończeniu małżeństwa jest wspólna i polubowna. „Istnieje wiele spekulacyjnych narracji na temat tego, dlaczego, ale tak naprawdę jest to wspólna decyzja i mamy szczerą nadzieję, że wszyscy będą mogli uszanować nasze życzenia dotyczące prywatności dla nas i naszych dzieci" - czytamy w oświadczeniu.

Joe Jonas Fot. Instagram.com/joejonas screen