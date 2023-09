Związek Neymara i Bruny Biancardi niemal od samego początku wywoływał spore kontrowersje i medialne zamieszanie. 31-letni piłkarz znany jest z prowadzenia imprezowego trybu życia. Oprócz tego kilka razy mierzył się już z zarzutami niewierności. W czerwcu bieżącego roku zdobył się na szczere wyznanie i publicznie przyznał się do zdrady ciężarnej partnerki. Mimo to płomienne uczucie łączące parę nie wygasło. Neymar opublikował nawet w mediach społecznościowych obszerny wpis, w którym zapewniał, jak wielkim uczuciem darzy ukochaną. "Wszystko to dotarło do jednej z najbardziej wyjątkowych osób w moim życiu. Kobieta, o której marzyłem, by była u mego boku, matka mojego dziecka. Dotarłem do twojej rodziny, która jest dziś moją rodziną. Bru już przeprosiłem za swoje błędy, za niepotrzebne nagłośnienie, ale czuję się w obowiązku publicznie to potwierdzić. Jeśli sprawa prywatna stała się publiczna, przeprosiny muszą być publiczne. Nie wyobrażam sobie siebie bez ciebie. Zawsze my. Kocham cię" - napisał wówczas.

Neymar znowu zdradził partnerkę? Bruna Biancardi dodała wymowny wpis. Wie, co jest grane

Modelka szybko wybaczyła piłkarzowi. Wydawać by się mogło, że ten kryzys para ma już za sobą. Niestety, obecnie sprawy prezentują się w o wiele ciemniejszych barwach. Kilka tygodni temu Neymar został przyłapany w jednym z hiszpańskich klubów nocnych. Nie był sam. Towarzyszyły mu dwie kobiety. Gdy tylko filmik z feralnej nocy trafił do sieci, spekulacje na temat kryzysu w związku powróciły niczym boomerang. Internauci posądzili go o kolejny skok w bok. Choć sam zainteresowany do tej pory nie odniósł się do sprawy, to wyręczyła go w tym Bruna Biancardi.

Modelka opublikowała na Instagramie dość tajemniczy wpis. Mimo wszystko możemy z niego wywnioskować, że doskonale zdaje sobie sprawę z poczynań partnera i obecnie przechodzi przez bardzo trudne chwile. Mimo cierpienia zamierza w pełni skupić się na ciąży i nienarodzonym dziecku. "Zdaję sobie sprawę z tego, co się stało i kolejny raz się zawiodłam. Ale podczas ostatniej części mojej ciąży, moje skupienie i zmartwienie to wyłącznie moja córka i tylko o niej myślę w tej chwili. Doceniam za przesyłanie miłości" - napisała.

