Film "Zielona granica" trafi do kin w całej Polsce już 22 września. Dwa dni wcześniej odbyła się uroczysta premiera, w czasie której o swoim najnowszym dziele wypowiedziała się sama Agnieszka Holland. Reżyserka jednak zamiast cieszyć się z filmu, który został nagrodzony już przez jury na Festiwalu Filmowym w Wenecji, co i rusz odpiera ataki polityków PiS-u. Według nich film jest uosobieniem "przemysłu pogardy", o czym wspomniał sam Jarosław Kaczyński. Rzecz jasna, nie widział wcześniej produkcji.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Woźniak-Starak skomentowała sytuację w Polsce. "Populizm się świetnie sprzedaje"

Monika Olejnik już po seansie. Odniosła się do komentarzy polityków PiS-u

Monika Olejnik została zaproszona na premierę "Zielonej granicy", która odbyła się 20 września. Dziennikarka zrecenzowała dzieło Holland oraz odniosła się do komentarzy polityków partii rządzącej na Instagramie. Ci twierdzili m.in., że "Zielona granica" to "antypolski film, który pluje na mundur". Dziennikarka TVN24 ma jednak całkiem inne zdanie.

Po serialu skandalicznych wypowiedzi polityków PiS i prezydenta Dudy film Agnieszki Holland nabiera jeszcze mocniejszego znaczenia — jest protestem przeciwko nienawiści, przeciwko agresji. Każdy powinien zobaczyć "Zieloną granicę". Nie można ulegać tępej propagandzie! Agnieszka Holland pokazuje pomocną dłoń i odpowiedzialnie wspiera żołnierzy. Byłam kolejny raz w kinie i czuję się lepiej niż prezydent Duda. Tylko słabi piszą "świnie" - podsumowała.

Monika Olejnik o wyborach. Ma apel

Monika Olejnik otwarcie krytykuje polityków PiS-u. Twierdzi, że kiedyś jeszcze przychodzili do jej programu i konfrontowali swoje poglądy. Dziś nie mają na to odwagi. Ostatnio w jej programie "Kropka nad i" gościła zatrzymana przez policjantów posłanka, Kinga Gajewska. Wtedy Olejnik wystosowała specjalny apel na Instagramie odnoszący się do wyborów. Chodziło o to, by były one bez agresji.

#wybory2023 bez agresji!!! #STOPagresji #STOPprzemocy Posłanka Kinga Gajewska opowiedziała w #kropkanadi o okolicznościach interwencji policji wobec niej w Otwocku - „(…) trzymali mnie za ręce, za obie ręce. Szarpano mnie i nie miałam możliwości pokazania legitymacji(…)" #przypominam polityków, którzy potrafili debatować z kulturą i z klasą ( #foto 3 )! Mieli odwagę i siłę zmieniać nasz świat na lepszy #tęsknię Jacek Kuroń i prof. Bronisław Geremek współtworzyli naszą #wolność #szacunek #kultura #pamiętamy Co teraz robią kolejne pokolenia polityków u władzy z wywalczoną wolnością? - pytała na Instagramie.