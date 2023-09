Derpieński chwali się zakupem błyskotki za setki tysięcy dolarów. Hakiel zareagował

Caroline Derpieński uwielbia chwalić się swoim bajkowym życiem w Miami. Wystarczy spojrzeć na jej profile w mediach społecznościowych, gdzie chętnie publikuje zdjęcia w luksusowym otoczeniu. Choć wiele osób poddaje pod wątpliwość autentyczność jej majątku, to modelka zdaje się nie zwracać na to uwagi. Na Instagramie relacjonowała ostatnio zakupy u jubilera i to na niemałą kwotę. Do akcji wkroczył też Marcin Hakiel.

Caroline Derpieński nadaje od jubilera. Pochwaliła się zakupami

"Najpopularniejsza Polka w Miami" często na swoim instagramowym profilu pokazuje eskapady do drogich butików i restauracji. Ostatnio relacjonowała zakupy w luksusowym salonie jubilerskim. Modelka przeglądała drogą biżuterię, ale jeden pierścionek zdecydowanie zwrócił jej uwagę. Pokazała go nawet bliżej na InstaStories. Zadbała o to, aby było widać metkę z ceną. Za tę błyskotkę sprzedawca liczył sobie ponad 120 tysięcy dolarów. Wydaje się, że na celebrytce nie zrobiło to wrażenia.

To jest najpiękniejszy pierścionek na świecie. A cena jest przystępna, jak na tę jakość - podpisała zdjęcie.

Caroline Derpieński fot. instagram/carolinederpienski

Marcin Hakiel też zachwyca się pierścionkiem? Zostawił "like" pod zdjęciem Caroline Derpieński

Caroline Derpieński nie zamierzała się pochwalić nowym zakupem tylko na przemijającym InstaStories. Opublikowała także serię zdjęć, na których pozuje z pierścionkiem, prężąc się przy sportowym samochodzie. Oczywiście dodała także specjalne kadry ze zbliżeniem na biżuterię, aby dokładniej było ją widać.

Laska warta milion dolarów, nosząca milion dolarów - napisała pod zdjęciami.

Ciekawie się robi, gdy wejdzie się spojrzeć, kto polubił ten post. Wśród kilkudziesięciu tysięcy internautów szczególnie wyróżnia się Marcin Hakiel. Jak widać po spotkaniu w studio programu Kuby Wojewódzkiego, kwitnie znajomość celebrytki i tancerza. W dodatku już po emisji odcinka Caroline wyznała, że jest nim zachwycona. "Hakiel wywarł na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Nie jest wcale zagubioną osobą z parciem na szkło, jak niektórzy mówią, tylko jest bardzo inteligentnym facetem, idącym do przodu. Kulturalny, zabawny i miły" - wyznała w rozmowie z Plotkiem. Więcej zdjęć Marcina Hakiela i Caroline Derpieński znajdziecie w galerii na górze strony.