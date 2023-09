Invictus Games to międzynarodowe wielodyscyplinarne zawody sportowe, za którymi stoi książę Harry. O tym wydarzeniu głośno w polskich i zagranicznych mediach, ze względu na jego skalę. Jeden z dni igrzysk miał miejsce 15 września, czyli w urodziny założyciela całego przedsięwzięcia. Okazało się, że o święcie syna króla Karola III nie zapomnieli sportowcy z naszego kraju.

Książę Harry mile zaskoczony polskim gestem. Sportowcy mieli dla niego niespodziankę

Polscy siatkarze, którzy wzięli udział w igrzyskach, pamiętali o tym, aby w odpowiedni sposób okazać szacunek jednemu z organizatorów wydarzenia. Z okazji urodzin księcia Harry'ego, zaśpiewali mu "sto lat". Tym gestem wzruszony był nie tylko sam jubilat, ale i jego żona Meghan Markle. Nagranie z tego momentu zdobywa popularność na TikToku. Jak ten dzień relacjonują zagraniczne media?

Książę Sussex wyglądał na zaskoczonego. Niezręcznie machał do śpiewającego tłumu, a Meghan klaskała. Następnie Harry został poproszony o wstanie i przejście do pierwszego rzędu, gdzie uderzył pięścią maskotkę Invictus Games Teddy'ego. Potem wrócił na swoje miejsce, wzniósł toast piwem Schumacher Alt i rozmawiał z ministrem ds. weteranów Johnnym Mercerem - czytamy na Daily Mail.

Książę Harry pojawił się na igrzyskach z żoną. Co na to ekspert od mowy ciała?

W sieci mnóstwo zdjęć ze wspomnianego wydarzenia sportowego. Nie brakuje na nich księcia Harry'ego z małżonką. Co na temat ich mowy ciała mówi ekspert? "Postawa założonych rąk przez większość ludzi uznawana jest jako obronna i stosowana wtedy, kiedy nie czujemy się pewnie, bezpiecznie albo wręcz, kiedy czujemy się źle. Jest to niestety powielany niepełny schemat w internecie przez wielu ekspertów. Podkreślę jednak, że większość ludzi odbierze Meghan jako osobę, która nie się komfortowo. A że stoi obok męża, to można pomyśleć, że dyskomfort jest wywołany złymi relacjami. Ale kiedy poznaliby wiele odmian tej postawy, i co ważne, kiedy wzięliby pod uwagę inne elementy mowy ciała Meghan, to zobaczyliby, że ta postawa założonych rąk została wykonana w celu odciążenia postawy (kręgosłup się męczy po godzinach stania, chodzenia, intensywnego wyginania i pochylania)" - tłumaczył Maurycy Seweryn w rozmowie z nami. Cała wypowiedź jest dostępna tutaj, a po zdjęcia Harry'ego i Markle zapraszamy do galerii.