Styl Agaty Dudy cechuje przede wszystkim elegancja. Jak każdemu, nawet pierwszej damie zdarzają się jednak i wpadki modowe. Czy jakakolwiek została wykryta w jej stroju ze spotkania z żoną Bidena? Całą stylizację przeanalizowała dla nas stylistka, Wiktoria Wolniak.

Duda w brzoskwiniowym komplecie podbija amerykańskie salony. Stylistka ocenia ten wybór

Podczas wydarzenia "Champions for Children. Child Rights at the Heart of the SDGs", organizowanego przez UNICEF, Agata Duda miała okazję spotkać się z Jill Biden. Zdjęcia ubioru polskiej pierwszej damy widzimy na jej oficjalnym Instagramie. Jak na tę stylizację patrzy ekspertka? "Ostatnia stylizacja Agaty Dudy ze spotkania z żoną Joe Bidena składała się z kostiumu o bardzo wyrazistym brzoskwiniowym kolorze, białej bluzki i beżowych czółenek" - powiedziała Wiktoria Wolniak.

"Garsonka, którą miała na sobie, była dobrze skrojona i razem ze spódnicą wyglądała bardzo szykownie. Duży plus za modne w tym sezonie poduszki w ramionach, które ładnie wysmuklają sylwetkę" - dodała i ujawniła, co zmieniłaby w stroju żony Andrzeja Dudy. "Zamieniłabym tu buty na coś mniej staromodnego i białą bluzkę na bardziej wyszukany top bądź koszulę. Całość 6/10 - podsumowała stylistka.

Strój Agaty Dudy to jedno, a co z włosami? Ekspert mówi wprost

"Agata Duda pokazała się w wariacji na temat boba, która już lata temu wyszła z mody. Mówimy tu o mocno podgolonej wersji z kopułką. Dziś nikt, kto chce wyglądać dobrze, już się tak nie czesze. Współczesne boby nie są tak mocno wycięte na karku, jak u pierwszej damy. Zgodna z aktualnymi tendencjami linia strzyżenia powinna być zdecydowanie bardziej płynna. Obecnie nic nie golimy. Stawiamy na dłuższe formy. Uwagę zwraca również to, że Agata Duda użyła stanowczo za dużo lakieru. Zrobiła sobie hełm, który niepotrzebnie dodał jej lat. W tym przypadku jedynym ratunkiem jest zapuszczanie włosów. Długość sięgająca szczęki byłaby dla Agaty Dudy najlepsza. Prosta, ponadczasowa forma w połączeniu z jasnym, jednolitym blondem wyglądałaby o niebo lepiej" - ocenił stylista fryzur Michał Musiał. Więcej na temat włosów Dudy przeczytacie tutaj, a jej zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.