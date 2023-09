Muzyk Grzegorz Hyży, jak się okazuje, ma nie tylko talent wokalny, ale również smykałkę do interesów. Jakiś czas temu otworzył z przedsiębiorcą Ahmedem Chehidem Sarsarem klub Ozazu w centrum Poznania. Osoby mieszkające w pobliżu dyskoteki na ul. Wrocławskiej twierdzą, że z lokalu przez całą noc dudni muzyka, która przekracza dopuszczalne normy i przez to nie mogą spać. Policja prowadziła kilka postępowań w tej sprawie. Właściciele jak na razie nie ponieśli jednak żadnych konsekwencji.

Grzegorz Hyży otworzył dyskotekę, mieszkańcy Poznania nie śpią przez hałas. "Żyjemy tu jak na Woodstocku"

Mieszkańcy Poznania mają dość hałasów dobiegających z dyskoteki. Nie mogą przez to spać. Skarżą się zarówno starsze osoby, jak i nastolatkowie, którzy wstają rano do szkoły. Mieszkańcy próbowali uporać się z problemem, prosząc o interwencję służby. Policja przekazała "Gazecie Wyborczej", że od 30 lipca do 12 września policjanci otrzymali aż 42 zgłoszenia. Wszystkie dotyczyły zakłócania spokoju i spoczynku nocnego przez hałasy z dyskoteki Ozazu. Niestety, nic się nie dało z tym zrobić.

"Żyjemy tu jak na Woodstocku, tylko błota brakuje" - powiedział "Gazecie Wyborczej" starszy mężczyzna. "Śpię w słuchawkach, a młodszy brat przy włączonym telewizorze. Ale to nic nie daje. Babcia bierze tabletki nasenne, a i tak po kilka razy budzi się w nocy. Teraz jest wrzesień, zaczęła się szkoła. Lekcje mam na godz. 7.30. Chodzę niewyspana, bo w nocy dudni i dudni" - dodała jedna z nastolatek.

Dyskoteka Grzegorz Hyżego zbudowana niezgodnie z prawem? Konserwatorka bada sprawę

Urząd miasta Poznania przekazał, że w maju 2023 roku otrzymano zgłoszenie o zamiarze wykonania robót budowlanych na terenie funkcjonowania klubu Ozazu. Urzędnicy dali na to pozwolenie. W zgłoszeniu jednak nie uwzględniono m.in. sceny koncertowej oraz kontenerowych pawilonów, które również zbudowano. Poznańska konserwatorka zabytków Joanna Bielewska-Pałczyńska przekazała dziennikarzom GW, że nie wyrażono zgody na ich postawienie. Więcej zdjęć Grzegorza Hyżego znajdziecie w naszej galerii na górze strony.