W mediach społecznościowych pojawiła się przykra wiadomość. Nie żyje Joanna Kubisa. Kobieta była wieloletnią partnerką znanego filantropa i komika Bohdana Smolenia. Po śmierci ukochanego przejęła również jego fundację i została prezeską. O śmierci Kubisy poinformowali pracownicy Fundacji Stowarzyszenia Pana Smolenia. Joanna Kubisa odeszła 18 września 2023 roku. Miała 60 lat. Potwierdzone zostało, że zmarła po długiej walce z ciężką chorobą.

Nie żyje partnerka Bohdana Smolenia. Ukochana filantropa zmarła po długiej chorobie

Joanna Kubisa odeszła 18 września 2023 roku. W sieci pojawił się post, w którym pracownicy fundacji wspominali prezeskę. "Z wielkim żalem pragniemy poinformować, że dziś odeszła od nas współtwórczyni i wieloletnia prezes fundacji pani Joanna Kubisa. Kobieta niezwykła. Zawsze nastawiona na innych, pełna energii, empatii, zrozumienia, z milionem pomysłów i zapału do pracy" - napisali na profilu Fundacji Stworzenia Pana Smolenia na Facebooku. Przekazali wiele ciepłych słów na tematy Kubisy. Podkreślili, że była kobietą o wielkim sercu. Z zapałem pomagała innym.

Joanna Kubisa od wielu lat była związana z Bohdanem Smoleniem. Para przeprowadziła się do Baranówki pod Poznaniem w 2004 roku. Zaledwie trzy lata później powstała Fundacja Stworzenia Pana Smolenia. Miała na celu pomaganie niepełnosprawnym dzieciom, których rodzice nie mogli sobie pozwolić na rehabilitację. Stowarzyszenie działa do dziś i głównie zajmuje się zajęciami z hipoterapii, parapowożenia czy poprzez kontakt z końmi. W 2016 roku zmarł Bohdan Smoleń. Wówczas jego ukochana utrzymała oraz rozszerzyła działalność. Od tego czasu aktywnie prowadziła fundację.

Joanna Kubisa długo walczyła z rakiem

Joanna Kubisa zachorowała na raka w maju 2022 roku. U kobiety rozpoznano glejaka mózgu. Pomimo przebytej operacji, lekarze nie widzieli poprawy. Prezeska fundacji była również poddawana chemio- i radioterapii. Potrzebne były środki pieniężne. W związku z tym, pracownicy Kubisy założyli specjalną zbiórkę. Zbierali fundusze na immunoterapię. Niestety, partnerka Smolenia nie doczekała wyjazdu do Kolonii. "I choć dziś jest nam bardzo smutno, to musicie wiedzieć, że pani Asia nie chciała, abyśmy się smucili. Popatrzmy więc w niebo i uśmiechnijmy się do niej. Uśmiech i radość podopiecznych były dla niej zawsze najważniejsze" - napisano w poście. Pogrzeb odbędzie się 27 września w Żabnie.