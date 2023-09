Magdalena Karwacka dała się poznać jako uczestniczka "Top Model" i "Love Island". W czasie swojego debiutu w programie TVN-u zaprezentowała się jako naturalna i skromna brunetka z pięknym uśmiechem. Podczas pobytu w domu modelek przetestowano również jej wygląd w blond włosach oraz krótkiej fryzurze. Pomimo nieodpartego uroku, Karwacka nie odniosła jednak dużego sukcesu w świecie mody. Influencerka postanowiła pojawić się w show konkurencyjnej stacji - "Love Island". Wtedy zdołała podbić serca nie tylko widzów, ale i wyspiarzy zabiegających o jej względy.

REKLAMA

Zobacz wideo Sandra Kubicka o "Too Hot to Handle". "Polska nie jest na to gotowa"

Magda Karwacka wzięła udział w "Top Model" i "Love Island". Bardzo się zmieniła?

Była uczestniczka programów telewizyjnych ma dziś pełniejsze usta, a na jej ciele pojawiło się wiele nowych tatuaży. Jej włosy są gęste, długie i ciemne. W przeszłości bez krępacji przyznała się również, że zlikwidowała swój główny kompleks i poddała się zabiegowi nosa. "Tak, to prawda (...) Drażliwy temat to dla mnie nie jest (...) Ja uważam, że jak ktoś chce coś zmienić, ma jakiś kompleks, to po to jest"- powiedziała Magda Karwacka dla portalu Party. Dlaczego zdecydowała się na zabieg? "Zawsze chciałam to zrobić. To w mojej głowie był taki kompleks" - argumentowała decyzję Magda. Na Instagramie celebrytki widzimy liczne kadry z podróży, festiwali i romantyczne ujęcia z chłopakiem, Igorem. Aktualne zdjęcia Karwackiej zobaczycie w galerii u góry strony.

Magda Karwacka screen 'Top Model'

Magda Karwacka i Igor Łubkowski zajęli drugie miejsce w "Love Island". Mimo tego wygrali w miłość

Przypominamy, że Magda Karwacka i Igor Łubkowski w programie "Love Island" zajęli drugie miejsce. Mimo to mogą pochwalić się czymś znacznie cenniejszym, niż sama wygrana w show. Związek rozwija się szybko, a przede wszystkim - trwale. Para wciąż dzieli wspólnie życie i stale publikuje romantyczne kadry na Instagramie. Pod nimi nie brakuje głosów zachwyconych widzów "Love Island". "To przeznaczenie. Żadna z par nie przetrwała tak, jak wy. Gratulacje", "Uwielbiam was. Jesteście moją ulubioną medialną parą! Trwajcie w tym długo. Buziaki", "Najpiękniejsza para wszystkich edycji. Oby wam się dobrze wiodło" - czytamy.