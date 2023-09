Nie da się ukryć, że TikTok to idealne miejsce do publikacji reklam. Ponadto wiele firm zatrudnia znanych influencerów, aby promowali ich produkty. Krótkie reklamy w postaci filmików niewątpliwie przyciągają uwagę użytkowników aplikacji. Jakiś czas temu niezwykle popularna stała się reklama Bentleya. Co za tym idzie, rozpoznawalność zyskała także modelka, która promuje samochód. Filmiki z jej udziałem szybko stały się viralem. Doczekały się również przeróbek.

Kim jest Alla Bruletova? Słynna reklama Bentleya robi furorę

Oryginalne nagranie pojawiło się na profilu znanego dealera samochodów. Specjalizuje się on w luksusowych modelach popularnych marek. Często prezentuje także luksusowe pojazdy. Niejednokrotnie używa obecnych trendów, aby dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Tak też się stało w przypadku reklamy Bentleya. Prestiżowe auto zostało wypromowane dzięki modelce Alli Bruletovej. Kobieta użyła do tego tak zwanej metody ASMR, tym razem poprzedzonej nazwą "Luxury". Jest to technika relaksacyjna, która polega na wydobywaniu konkretnych dźwięków, takich jak szept czy stukanie paznokciami. Tego rodzaju praktyka pomaga np. w zaśnięciu. Alla użyła jej na potrzeby reklamy.

Alla Bruletova od wielu lat sprawdza się w zawodzie modelki. 24-latka aktywnie działa również w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie obserwuje ją prawie dwa miliony użytkowników. Młoda kobieta pochodzi z Rosji. Popularność zdobyła właśnie na TikToku, gdzie w 2021 roku opublikowała pierwszy viralowy materiał. Modelka bardzo często publikuje również kadry z licznych sesji zdjęciowych. Chętnie okazuje także swoje podróże i luksusowe życie, które prowadzi. Reklama Bentleya, w której wzięła udział, stała się bardzo popularna w sieci. Seria filmików zdobyła na Instagramie kilkaset tysięcy polubień. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Internet zalała fala podróbek reklamy. Tiktokerzy uznali to za nowy trend!

Użytkownikom TikToka przypadła do gustu reklama Bentleya. Nietypowa forma promocji spodobała im się na tyle, że postanowili zrobić z niej trend. Viralowe nagranie stało się inspiracją dla wielu tiktokerków, którzy postanowili naśladować ruchy Alli i zaprezentować je na swoich samochodach. Warto podkreślić, że w zabawnych przeróbkach internauci wykorzystali stare i zwykłe auta. Kontrast między samochodami rozbawił użytkowników TikToka. Filmiki z Kią czy Citroenem zdążyły już podbić internet. ZOBACZ TEŻ: Tiktokerka przyszła tak ubrana do pracy i dostała naganę z działu kadr. "To nie jest strój biurowy"