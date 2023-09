"Magda Cielecka reklamuje na swoim Facebooku wódkę. Trudno. Jan Śpiewak grzmi, jak to możliwe, że robi to córka alkoholika. Janku. Niektóre dzieci wdają się w ojców, a niektóre nie. Na przykład ty" - oznajmił w mediach Wojewódzki. Te słowa nie spodobały się aktywiście, który w rozmowie z nami postanowił w obszerny sposób ustosunkować się do opinii dziennikarza.

Śpiewak komentuje słowa Wojewódzkiego. "Pieniądz zaciemnia obraz"

Znana aktorka usłyszała zarzuty za promowanie mocnego trunku. Zawiadomienie w tej sprawie złożył Jan Śpiewak, który zajmuje się walką z problemem alkoholowym w Polsce. Słowa dziennikarza dotyczące skandalu Cieleckiej zauważalnie nie spodobały się aktywiście, co zaakcentował następująco: "Widać, że Kuba Wojewódzki nie jest w najlepszej formie. Biznes, który miał go ustawić na całe życie, jest winny pieniądze ludziom w całej Polsce. Ma zarzuty i wyrok za kryminalne reklamy alkoholu. Nie wiem, czy chciał mnie obrazić, ale na pewno obraził panią Cielecką, insynuując jej alkoholizm". Ponadto Jan Śpiewak wyznał:

Kuba Wojewódzki to zasłużony towarzysz w promocji alkoholizmu. To przykre, że tysiące zgonów rocznie z powodu tej choroby, tysiące ludzkich tragedii, nie robią na kimś wrażenia. Ale cóż, czasami pieniądz zaciemnia obraz bardziej niż najlepsze okulary przeciwsłoneczne.

Jan Śpiewak tak mówił o promowaniu alkoholu w mediach

W poprzedniej rozmowie z nami aktywista oznajmił: "Niestety reklama mocnych alkoholi wciąż jest powszechna w internecie i to pokazuje brzydką twarz naszych celebrytów, ludzi pozbawionych zasad, wartości, którzy za pieniądze zrobią wszystko. W przypadku Cieleckiej jest to tym bardziej obrzydliwe, bo sama jest ofiarą alkoholu i chce, żeby ludzie mieli taki los jak ona. Wierzę też w to, że Cielecka może dokonać pewnej resocjalizacji, że może przyznać się do winy, przeprosić swoich fanów, Polaków i oddać te pieniądze, które zarobiła na rzecz walki z alkoholizmem". Co sądzicie o sprawie? Zdjęcia Jana Śpiewaka i Kuby Wojewódzkiego znajdziecie w galerii zdjęć na górze strony.