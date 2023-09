Caroline Derpieński szturmem podbiła polski show-biznes. Celebrytka podczas każdej rzekomej wizyty w Polsce budzi niesłabnące zainteresowanie mediów odklejonymi od rzeczywistości wypowiedziami. Choć przedstawia się jako wpływowa "ikona Polaków" i "najpopularniejsza Polka w Miami", niewiele wiadomo o jej biznesowych przedsięwzięciach. Białostoczanka ma już na pieńku z kilkoma polskimi celebrytkami (uderzyła już m.in. w Joannę Krupę i Sandrę Kubicką), ale jej najbardziej zacięty konflikt to ten z Anetą Glam. "Żona Miami" odwiedziła wirtualnie studio "Dzień dobry TVN", gdzie nie szczędziła gorzkich słów na temat młodszej koleżanki.

Dramy ciąg dalszy. Aneta Glam obnaża Caroline Derpieński w "Dzień dobry TVN"

"Ta dziewczyna ma totalną obsesję na moim punkcie" - zaczęła Glam. "Oglądała 'Żony Miami' ze sto razy, ponieważ nawet mnie cytowała wiele razy i wszystko, co w swoim życiu robi (wskazuje na to, że - red.) próbuje być mną" - przyznała. Aneta Glam twierdzi, że Caroline Derpieński należy do grona dziewczyn, które "chcą być jak ona", ale im się nie udaje. "Jest miliony takich dziewczyn. Są bardzo ładne i inteligentne, ale po jakimś czasie orientują się, że to nie jest łatwe życie" - wysnuła swoją teorię na temat celebrytki. "Potem myślą sobie, dlaczego ja to mam, a one nie i mnie nienawidzą za to, ponieważ one się tak starają i im się nie udaje" - mówiła w "Dzień dobry TVN".

Caroline Derpieński fot. instagram/carolinederpienski

Aneta Glam twierdzi, że wie, kim jest tajemniczy miliarder Caroline Derpieński. To Polak?

"Żona Miami" stwierdziła ostatnio, że odkryła, kim jest tajemniczy partner Caroline Derpieński. Przypominamy, że influencerka do tej pory skrupulatnie ukrywa jego tożsamość, zdradzając jedynie, że to Amerykanin latynoskiego pochodzenia o imieniu Jack. Jakiś czas temu jednak media obiegło zdjęcie Caroline Derpieński z tajemniczym mężczyzną. Aneta Glam rozpoznała w nim biznesmena z Sosnowca, Krzysztofa. Modelka miała go poznać podczas eliminacji do Miss Elite, gdzie był jednym z fundatorów nagrody, a następnie wejść z nim w relację. Chociaż celebrytka szybko zaprzeczyła tym rewelacjom, to "żona Miami" nie odpuszcza. Na InstaStories opublikowała nagranie nadesłane przez obserwatorkę. Widać na nim Derpieński w towarzystwie znajomych. Wśród nich 50-latka dostrzegła wspomnianego śląskiego przedsiębiorcę. Na odpowiedź "ikony Polaków" nie trzeba było długo czekać.