Hugh Jackman i jego żona ogłosili rozwód, a teraz takie wieści. Chodzi o pieniądze

Związki to szczególnie trudna sprawa, szczególnie w show-biznesie. Gwiazdy narażone są na to, że śledzi się każdy ich ruch. Hugh Jackman i Deborra-Lee Furness jednak przez lata uchodzili za wzór do naśladowania. Para była ze sobą niemal 30 lat i nic nie zapowiadało, by cokolwiek miało się w tym przypadku zmienić. Aż do teraz. Niedawno świat zelektryzowała wiadomość o tym, że się rozwodzą.

Hugh Jackman i Deborra-Lee Furness rozwodzą się. 290 mln dolarów do podziału

Para na szczęście rozstaje się polubownie. Jej jedynym zmartwieniem ma być podział fortuny wartej 290 milionów dolarów. "US Weekly" poinformował we wtorek, że na majątek 54-letniego Jackmana i 63-letniej Furness składają się nieruchomości i różne inne aktywa. Dodano, że mają zamiar wszystko podzielić po równo.

Ich życie było tak splecione, że jest to niezwykle trudny i bolesny proces, polegający na podziale wszystkiego i ustaleniu, kto co dostanie pod względem majątku i finansów. Rozwód zostanie sformalizowany we właściwym czasie, ale zanim to nastąpi, ich celem jest osiągnięcie porozumienia. Są zdeterminowani, aby [zrobić to - red.] w sposób możliwie najbardziej polubowny - przekazał "US Weekly".

Para założyła swoją gigantyczną posiadłość pod koniec lat 90. i od tego czasu nabyła "kolekcję" luksusowych domów w Australii i USA. Aktor wraz z żoną kupił pierwszą wspólną nieruchomość za 240 tysięcy dolarów w 1997 roku, rok po ślubie. Ostatecznie sprzedali mieszkanie w sierpniu 2015 roku za 740 tysięcy dolarów, osiągając porządny zysk w wysokości pół miliona dolarów. W swojej nieruchomości w Sydney spędzali kilka miesięcy w roku. W 2016 roku kupili apartament nad oceanem w Bondi Beach za 5,9 miliona dolarów. Nowo wybudowany obiekt z trzema sypialniami bez trudu łączy hollywoodzki luksus z typowymi australijskimi widokami na plażę. W sobotę Dailymail.com ujawnił, że para kupiła w zeszłym roku penthouse w Nowym Jorku za 21,12 dolarów. Zdjęcia Hugh Jackmana i jego żony znajdziecie w naszej galerii na górze strony.