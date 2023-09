Rubik pęka z dumy i chwali się córką. Mówi o "wybitnych jednostkach"

Agata Rubik wraz z mężem i córkami przeprowadziła się do Miami. Tam rodzice dziewczynek rozwijają swoje życie zawodowe, podczas gdy Helena i Alicja kontynuują edukację. Teraz wyszło na jaw, że starsza córka znanego duetu współpracuje z firmą mentorską. Jej mama jest wniebowzięta taką możliwością rozwoju, co przyznała na Instagramie.

Zobacz wideo Rubik o cieniach życia w Miami. Chodzi o sytuację na drodze

Agata Rubik jest dumna z Heleny. "Chyba wrócę na studia"

Żona kompozytora chętnie nagrywa się na Instagramie w towarzystwie córek. Pokazuje ich zainteresowania oraz informuje o aktualnościach z życia dziewczynek w Miami. Wiemy, że Rubikowie chcą pokazać córkom najdalsze zakamarki świata, ale poza podróżami stawiają przede wszystkim na kwestię edukacji. Starsza z córek znanego duetu ma wysokie wyniki w nauce, czego dowiadujemy się z InstaStories Agaty Rubik. "Helena zaczęła współpracę z firmą mentorską, która zrzesza wybitne jednostki - opiekunów, studentów z najlepszych światowych uczelni. Aktualnie jest na etapie wyboru grupy doradców" - napisała dumna mama. Jak widać, przeprowadzka do Miami była świetnym rozwiązaniem nie tylko dla rozwoju rodziców, ale i córek.

Rubik dodała przy okazji, że sama chętnie wznowiłaby edukację. Ciekawi ją to, z czym aktualnie ma do czynienia Helena. "Cholernie jej zazdroszczę, że ma takie możliwości i trochę podsłuchuję, o czym rozmawiają. To mega inspirujące. Chyba wrócę na studia" - oznajmiła Rubik.

Agata Rubik https://www.instagram.com/agata_rubik/

Kim z wykształcenia jest Agata Rubik?

Żona Piotra Rubika dziś jest influencerką z wierną publicznością. Śledzi ją 217 tys. użytkowników na Instagramie, gdzie dowiadujemy się wielu nowości z życia Rubików. W związku z ostatnią refleksją Rubik, wiele osób zaciekawiła kwestia wykształcenia influencerki. W 2010 roku żona Rubika zdobyła tytuł magistra kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. "Jestem dumny, bo żona dostała ocenę bardzo dobrą i dyplom z wyróżnieniem. Obydwoje bardzo się cieszymy" - oznajmił przed laty zadowolony Piotr Rubik. Jego ukochana studiowała w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Zdjęcia Agaty Rubik znajdziecie w galerii na górze strony.