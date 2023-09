Przyjaźń w biznesie jest możliwa. Idealnym dowodem tego jest relacja Agnieszki Chylińskiej z Joanną Ziędalską-Komosińską. Wiemy już, że pań nie łączy nic więcej, co zostało wyjaśnione w mediach. Plotkom jednak nie ma końca, dlatego też w tej sprawie zabrało głos wiele znanych osób, między innymi Karolina Korwin Piotrowska, która jasno wyjaśniła swoje stanowisko. Dziennikarka jest oburzona tym, jakie reakcje wywołało zdjęcie gwiazdy i jej menadżerki sprzed lat.

Korwin Piotrowska współczuje Chylińskiej i jej agentce. "Kogo to obchodzi?"

"Drodzy, postawmy już kropkę. Już wystarczy. Za dużo (...) Niech każdy zajmie się swoim życiem. Przestanie intrygować, inwigilować, szczuć, kłamać, podglądać, szukać, wtykać nos w nieswoje sprawy, jątrzyć, złorzeczyć, zazdrościć" - zaapelowała menadżerka gwiazdy w odpowiedzi na spekulacje o romansie jej i wokalistki. Karolina Korwin Piotrowska nie przeszła obojętnie obok tego tematu. "Na miłość boską, a nawet gdyby, to kogo to obchodzi? Mamy już policję obyczajową czy co? Kołtuneria rządzi" - zareagowała dziennikarka na Facebooku. Agentka Chylińskiej odpowiedziała na komentarz Korwin Piotrowskiej następująco: "Sezon ogórkowy, nuda - nic się nie dzieje. Zdjęcie z nagrań 'Mam Talent' z 2018 roku nagle stało się potrzebne". Menadżerka przyznała ponadto, że cała sytuacja najbardziej dotknęła jej dzieci. Korwin Piotrowska i tutaj postanowiła dać o sobie znać.

Znam i dlatego współczuję. Na szczęście jestem już z boku tego wszystkiego, tylko się przyglądam.

Agnieszka Chylińska, Joanna Ziędalska-Komosińska Fot. Facebook.com/AgnieszkaChylinska screen

O zdjęciu Chylińskiej i jej agentki zaczęła mówić cała Polska. Sprawa dotarła do Dody

Doda słynie z tego, że odważnie wyraża swoje zdanie. Nie zwlekała zatem z komentarzem na temat spekulacji o romansie Chylińskiej i menadżerki. "Znam to. Nadchodzi czas całkowitego wycofania się - poza pracą - z social mediów ludzi naszego biznesu, ale nie tylko. Wszyscy powoli mają już dosyć skutków Instagrama i followersów w życiu. I dobrze" - podsumowała gwiazda. Z Agnieszki Chylińskiej znajdziecie w galerii na górze strony.