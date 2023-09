Jan Śpiewak od jakiegoś czasu stara się walczyć z promowaniem spożywania alkoholu w Polsce. W mediach społecznościowych nagłaśnia skalę tego problemu, a także informuje o składaniu kolejnych zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Najpierw zajął się sprawą Janusza Palikota i Kuby Wojewódzkiego, którzy złożyli sprzeciw, jednak prokuratura zażądała niższej kary. Później za jego sprawą ukarano Maffashion i Macieja Musiała. W ostatnim czasie aktywista zajmuje się sprawą Magdaleny Cieleckiej, która usłyszała zarzuty.

Jan Śpiewa ostro o promowaniu alkoholu w mediach. Oberwało się Cieleckiej

Jan Śpiewak ostatnio w rozmowie z Plotkiem opowiedział o walce z problemem alkoholowym w Polsce i tym, jak szkodliwe jest reklamowanie napojów wysokoprocentowych przez znane osoby. Oberwało się Magdalenie Cieleckiej, która sama wywodzi się z dysfunkcyjnej rodziny. Uczęszczała nawet na terapię i dużo rozmyślała o wpływie choroby ojca na jej życie. Aktywista uważa, że nie na miejscu jest promowanie alkoholu, kiedy miało się styczność z osobą uzależnioną. "Niestety reklama mocnych alkoholi wciąż jest powszechna w internecie i to pokazuje brzydką twarz naszych celebrytów, ludzi pozbawionych zasad, wartości, którzy za pieniądze zrobią wszystko. W przypadku Cieleckiej jest to tym bardziej obrzydliwe, bo sama jest ofiarą alkoholu i chce, żeby ludzie mieli taki los jak ona. Wierzę też w to, że Cielecka może dokonać pewnej resocjalizacji, że może przyznać się do winy, przeprosić swoich fanów, Polaków i oddać te pieniądze, które zarobiła na rzecz walki z alkoholizmem" - mówił Jan Śpiewak w rozmowie z Plotkiem.

Kuba Wojewódzki broni Magdę Cielecką

Do Kuby Wojewódzkiego najwidoczniej dotarła informacja o tym, że Jan Śpiewak wziął się za kolejnych celebrytów. Wsparł Magdę Cielecką za pośrednictwem wpisu w mediach społecznościowych. "Magda Cielecka reklamuje na swoim Facebooku wódkę. Trudno. Jan Śpiewak grzmi, jak to możliwe, że robi to córka alkoholika. Janku. Niektóre dzieci wdają się w ojców, a niektóre nie. Na przykład ty" - pisał Kuba Wojewódzki na Facebooku. Na te słowa Jan Śpiewak zareagował dość krótko. Udostępnił wypowiedź dziennikarza na InstaStories i załączył zaskoczoną emotikonę. Zdjęcia Kuby Wojewódzkiego znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

