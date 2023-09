W Warszawie odbyła się oficjalna premiera głośnego filmu Agnieszki Holland "Zielona granica". Na pokaz obrazu, który został już dostrzeżony na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, wybrali się aktorzy związani z produkcją, twórcy, a także zaproszeni goście. Wypatrzyliśmy m.in. Piotra Stramowskiego, Katarzynę Warnke, Maję Ostaszewską, Anitę Sokołowską i Macieja Zienia. Gwiazdy postawiły głównie na czarne, eleganckie stylizacje. Jednak detale były tu najważniejsze.

Premiera "Zielonej granicy". Maja Ostaszewska przewiązała szyję krawatem. Było dziwnie

Maja Ostaszewska postawiła na stylizację inspirowaną męską szafą. Nie wyszła na tym najlepiej. O ile krótka marynarka prezentowała się doskonale, to w połączeniu z szerokimi, zbyt krótkimi spodniami, wypadła po prostu dziwnie. Biała koszula i krawat również nie prezentowały się najlepiej. Całość miała bardzo mocno zaburzone proporcje. Zdecydowanie lepszym wyborem byłyby bardziej lejące spodnie z nieco delikatniejszej tkaniny, lub nawet zwykłe jeansy. Klasyka obroni się zawsze. Przesadne kombinowanie niekoniecznie.

Maja Ostaszewska

Anita Sokołowska również wybrała czerń. Buty okazały się gwoździem do trumny

Anita Sokołowska również zdecydowała się na czarny look. Garnitur prezentował się naprawdę ciekawie. Dobiły go jednak dodatki. Zwężane spodnie w połączeniu z ciężkimi botkami nie wyglądały najlepiej. Sprawiły, że całość przypominała strój do jazdy konnej. Wystarczyło ubrać metaliczne klapki na szpilce i już byłoby o niebo lepiej. Takie kontrasty często dają fenomenalny efekt. Ta sama sytuacja dotyczy fryzury i torebki. Do surowego garnituru lepiej wyglądają bardziej kobiece fryzury. Idealną torebką byłoby tu niewielkie, metaliczne puzderko. Mimo wszystko widać tu potencjał.

Anita Sokołowska

Katarzyna Warnke prezentowała się fenomenalnie. Stylowo i z pazurem

Patrząc na Katarzynę Warnke trudno do czegokolwiek się przyczepić. Zwiewna sukienka, ciężkie kowbojki z metalowymi czubkami, czesana wiatrem fryzura - wszystko tutaj gra. Widać tą nonszalancję i doskonałe wyczucie mody. Aktorka ma w sobie to coś co sprawia, że nawet w stosunkowo prostym wydaniu potrafi zachwycić. Ta stylizacja to doskonała inspiracja dla wszystkich miłośniczek sukienek na pierwsze jesienne dni. Więcej zdjęć z premiery "Zielonej granicy" znajduje się w galerii na górze strony.

Katarzyna Warnke