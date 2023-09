Joanna Opozda i Antoni Królikowski nie zwalniają tempa, a spór między nimi trwa w najlepsze. Od kilku dni wzajemnie obrzucają się publicznie oskarżeniami. Główną kwestią zapalną jest wątek alimentów. Zgodnie z relacją aktorki były partner ma nie płacić na utrzymanie syna, a dług z dnia na dzień coraz bardziej rośnie. Sam zainteresowany stanowczo zaprzecza tym twierdzeniom i przekonuje, że matka jego dziecka nie mówi publicznie całej prawdy. Ostatnio Joanna Opozda przekazała na Instagramie, że Antoni Królikowski miał przelać byłemu narzeczonemu jego obecnej partnerki Izabeli 120 tys. zł. Z relacji aktorki wynika, że miał to zrobić, aby mężczyzna wycofał się z roli świadka w procesie sądowym. Póki co, Antoni Królikowski nie skomentował tych doniesień.

Opozda dała pstryczka w nos Królikowskiemu? Zapozowała w ramionach jego byłej

Choć w przypadku konfliktu na linii Opozda-Królikowski trudno wróżyć rychły koniec, to aktorka nie zamierza chować głowy w piasek i rezygnować z życia zawodowego. W środę 20 września zamieściła w mediach społecznościowych kadry prosto z pracy.

Na pierwszym ujęciu możemy zobaczyć, jak aktorka trzyma w dłoni scenariusz do nowej roli. W kolejnym widzimy zdjęcie z częścią obsady produkcji. Co ciekawe na jednym z kadrów Joanna Opozda jest wtulona w Katarzynę Sawczuk. Obie panie stoją blisko siebie, a promienny uśmiech nie schodzi im z twarzy. Być może takim gestem Sawczuk chciała okazać publiczne wsparcie Opoździe. Przypomnimy, że aktorka była związana z Antonim Królikowskim w 2015 roku. Wówczas 17-letnia artystka wielokrotnie zapewniała w wywiadach, że u boku o osiem lat starszego ukochanego, czuje się wyjątkowo szczęśliwa. To płomienne uczucie nie trwało jednak zbyt długo i dość szybko wygasło. Bowiem już rok później Antoni Królikowski związał się z Julią Wieniawą.

Opozda i Królikowski piorą brudy w sieci. Prawniczka tłumaczy, jakie mogli popełnić naruszenia

Zdaniem prawniczki Joanny Hetman-Krajewskiej Joanna Opozda i Antoni Królikowski mogli trochę przesadzić. Jednym z praw człowieka jest prawo do prywatności. W tym przypadku zdaniem prawniczki mogło dojść do naruszenia. "Moim zdaniem być może doszło tutaj do naruszenia przez każdego z małżonków dóbr osobistych tego drugiego. Pytanie jest - kto zaczął i jakie szczegóły życia prywatnego ujawnił. Trzeba by to przeanalizować" - tłumaczyła w rozmowie z Plotkiem.