Kinga Zawodnik z całą pewnością należy do grona kobiet, które przepełnia pozytywna energia. Mogliśmy to zauważyć w programach stacji TVN Style. Influencerka bez ogródek mówiła o swojej walce z otyłością i testowała coraz to nowsze sposoby na pozbycie się zbędnych kilogramów. Ostatecznie Kinga Zawodnik poddała się operacji bariatrycznej. Na jednym z ostatnich eventów wyglądała zupełnie inaczej. Uśmiech nie schodził z jej twarzy i widać było, że czuje się naprawdę dobrze.

Kinga Zawodnik pokazała się publicznie po operacji bariatrycznej. Postawiła na wygodną stylizację

Pojawienie się Kingi Zawodnik na jednym z ostatnich eventów wywołało niemałe zamieszanie. Gwiazda telewizji TVN Style pokazała się na drugich urodzinach jednego salonów kosmetycznych. Wybrała wygodną, lecz zgodną z obecnymi trendami stylizację. Influencerka założyła beżową, dzianinową bluzę w piaskowym odcieniu. Zestawiła ją ze spodniami w podobnej kolorystyce. Spod luźnej góry wystawała biała koszula. Całość uzupełniła kontrastowa torebka średniej wielkości i ciężkie mokasyny. Tego typu buty to prawdziwy hit na jesień 2023. Uwagę zwracały eklektyczne bransoletki i duże okulary przeciwsłoneczne. Widać było, że gwiazda telewizji TVN Style czuła się doskonale w takim wydaniu.

Kinga Zawodnik we wrześniu poddała się operacji bariatrycznej. Trudno było jej dojść do siebie

Kinga Zawodnik nie ukrywa, że przeszła operację bariatryczną. Mimo wielu prób nie udało jej się zrzucić tyle kilogramów, ile chciała. Podczas kręcenia swojego programu straciła ich kilkanaście. Testowała nie tylko diety. Próbowała również specjalistycznych tabletek, gadżetów i maszyn odchudzających. Przy wzroście 175 cm ważyła ponad 140 kg. W "Dzień dobry TVN" Influencerka wyjawiła, jak czuła się po operacji. Okazuje się, że wcale nie było jej łatwo. Więcej zdjęć Kingi Zawodnik znajduje się w galerii na górze strony.

Po wybudzeniu to dla mnie był koszmar. To jest jeden z takich chyba najgorszych dni mojego życia, o których chciałabym zapomnieć. Czułam się tragicznie, nie będę okłamywać. Trzeba mówić tak, jak jest (...). Miałam okropny światłowstręt, nie mogłam oczu otworzyć, nie mogłam wstać, ja nawet nie pamiętam, jak na swoje łóżko trafiłam i na salę, tam gdzie leżałam. Czułam ogromny ból, cały czas mnie bolało - zdradziła Kinga Zawodnik.

