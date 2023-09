We wtorek 19 września w Otwocku odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z mieszkańcami. Dosłownie chwile wcześniej nieopodal miało miejsce podobne zgromadzenie z udziałem polityków opozycji. W pewnym momencie posłanka Koalicji Obywatelskiej Kinga Gajewska chwyciła za megafon i zaczęła mówić o tzw. aferze wizowej, czyli o tym, że rząd PiS-u miał nielegalnie sprzedać aż 250 tys. polskich wiz obywatelom pochodzącym z Afryki i Azji. Po tych słowach w mgnieniu oka zjawili się obecni na miejscu funkcjonariusze policji i zaciągnęli posłankę siłą do radiowozu.

Kinga Gajewska zatrzymana przez policję. Mecenas wyjaśnia: To jest złamanie konstytucji

Policjanci nie zważali na to, że Kinga Gajewska oraz zgromadzeni mieszkańcy informowali, że kobieta jest posłanką. Nie pozwolili jej nawet wyjąć i okazać legitymacji poselskiej, tym samym udowadniając, że posiada immunitet. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z prawnikiem, by zapytać, czy to było naruszenie lub wręcz złamanie konstytucji. Jego odpowiedź była jednoznaczna.

No tak, oczywiście. Pamiętajmy o tym, że konstytucja gwarantuje posłom szeroko pojmowany immunitet i na ten immunitet składają się trzy szczegółowe uprawnienia parlamentarzysty, czyli immunitet materialny, immunitet formalny i nietykalność. Tutaj doszło do naruszenia nietykalności poselskiej - powiedział Plotkowi mecenas Marek Chmaj.

Mecenas Marek Chmaj zwrócił uwagę, że posłanka Gajewska znajdowała się w miejscu publicznym i wykonywała swoje obowiązki. Policja nie miała prawa zareagować w taki sposób. "Przypomnę, że pani Gajewska była w miejscu publicznym w swoim okręgu wyborczym, wypowiadała się w sprawach publicznych, do czego miała pełne prawo. Policja nie może zatrzymywać ani pozbawiać wolności nawet na chwilę posła, bo to jest gwarantowane przez konstytucję, a zatem pomimo informacji, a policja miała informację o tym, że to jest posłanka, zatem zatrzymania, pozbawienie nawet na chwilę wolności, używanie siły w stosunku do posłanki, w stosunku do kobiety i matki trojga maleńkich dzieci, to jest nie tylko skandal, ale to jest również złamanie konstytucji" - powiedział Plotkowi mecenas Marek Chmaj.

Posłanka zapowiada podjęcie kroków prawnych

Kinga Gajewska zadeklarowała, że planuje podjąć kroki prawne. "Nie zostawię tej sprawy bez interwencji. To, co pragnę powiedzieć: wielkie słowa uznania dla kobiet, dla mężczyzn, którzy protestują na ulicach Polski przez osiem lat, mimo że też są traktowani w ten sposób przez policję. Te rzeczy się zdarzały wielokrotnie: pani poseł Barbara Nowacka została potraktowana gazem łzawiącym, policja śledzi pana Kołodziejczaka, a nie zajmują się tym, czym powinni, zamiast tego wykonują rozkazy" - mówiła w rozmowie z nami.