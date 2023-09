Karol III we Francji. Show skradły pastelowa Camilla i elegancka Brigitte Macron

Król Karol III i królowa Camilla przybyli do Pałacu Elizejskiego w ramach trzydniowej wizyty państwowej we Francji. Zdecydowali się na odbycie zagranicznej podróży sześć miesięcy po przełożeniu jej z powodu powszechnych zamieszek. Po spektakularnej ceremonii pod Łukiem Triumfalnym, podczas której monarcha złożył wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza, król Karol III i królowa Camilla dołączyli do prezydenta Macrona i pierwszej damy Francji - Brigitte Macron. Wspólnie pozdrowili tłumy sympatyków czekających wzdłuż Pól Elizejskich. Oklaskom i wiwatom nie było końca.

REKLAMA

Zobacz wideo Brytyjczycy powiedzieli, co myślą o królowej Camilli

Król Karol III i królowa Camilla zjawili się z wizytą we Francji. Obok tych kreacji nie dało się przejść obojętnie

Wizyta króla Karola III i królowej Camilli we Francji została zaplanowana z dbałością o najdrobniejszy detal. Przewidziano masę atrakcji, które naprawdę robią wrażenie. Mimo napiętego harmonogramu trudno było nie zwrócić uwagi na pewną rzecz. Mowa o stylizacjach królowej Camilli i Brigitte Macron. Małżonka króla Karola III zdecydowała się na pastele. Pierwsza dama Francji wybrała klasyczny granat.

królowa Camilla, Brigitte Macron Fot. Agencja Wyborcza.pl

Camilla w różu, Brigitte w granacie. Tak pokazały się publicznie

Nie od dziś wiadomo, że królowa Camilla doskonale czuje się w pastelowych kreacjach. Podczas wizyty we Francji postawiła na typową dla siebie estetykę. Jasnoróżowy płaszcz świetnie współgrał z minimalistyczną sukienką i fantazyjnym nakryciem głowy. Pudrową kolorystykę przełamały szare, minimalistyczne pantofle na niewysokim obcasie i średniej wielkości torebka w tej samej tonacji. Już na pierwszy rzut oka widać było, że całość była przemyślana i nie było tam miejsca na przypadek. Pierwsza dama Francji w ten wyjątkowy dzień pokazała się w nieco bardziej nowoczesnej formie. Granatowa garsonka mimo zachowawczej kolorystyki nie była nudna. Wszystko za sprawą kroju, a dokładniej rzecz biorąc żakietu. Krótka forma w połączeniu z biżuteryjnymi guzikami idealnie wpisała się w aktualne trendy. Szpilki w podobnej kolorystyce dodały całości pazura. Więcej zdjęć z wizyty króla Karola III i królowej Camillli we Francji znajduje się w galerii na górze strony.

Emmanuel Macron, Brigitte Macron, królowa Camilla, król Karol III Fot. Agencja Wyborcza.pl