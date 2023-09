Bez wątpienia Księżna Charlene i książę Albert II od lat są ulubieńcami mediów i nie schodzą z pierwszych stron gazet. Wszystko za sprawą spekulacji na temat domniemanego kryzysu w ich małżeństwie. Te doniesienia zaczęły przybierać na sile w 2021 roku. Wówczas księżna Charlene miała poważne problemy ze zdrowiem. Zmagała się z chorobą górnych dróg oddechowych. Z tego powodu musiała przejść kilka operacji i przez dłuższy czas przebywała w Republice Południowej Afryki. To właśnie wtedy rozpoczęła się medialna wrzawa. Twierdzono, że księżna w ten sposób próbowała uciec od męża. Mówiono wówczas, że choroba i ciągnąca się hospitalizacja jest pretekstem, by ta nie musiała wracać do Monako, gdzie przebywał książę Albert z dziećmi.

Księżna Charlene w RPA. Media znów spekulują o kryzysie

Jesienią ubiegłego roku księżna Charlene zaczęła z powrotem pełnić publiczne obowiązki i co za tym idzie pokazywać się u boku męża. Mimo to plotki o pogarszających się stosunkach między małżonkami nieustannie przybierały na sile. Według zagranicznych mediów księżna Charlene miała nawet przeprowadzić się do Szwajcarii, a do Monako przybywać tylko w celach służbowych. Te doniesienia zdementował jednak książę Albert. Tę samą wersję podtrzymała jego żona. Dowodem na to, że nad ich małżeństwem nie wisi widmo kryzysu, miał być wspólny wyjazd do RPA na imprezę organizowaną przez fundację Charlene.

W sobotę 16 września księżna Charlene rozpoczęła wyścig Waterbike Challenge, który odbył się w kompleksie Sun City. Dochód uzyskany z całego przedsięwzięcia trafił do Lifesaving South Africa, partnera Fundacji księżnej Charlene z Monako w RPA, w ramach programu "Naucz się pływać". Program obejmuje również ochronę nosorożców oraz innych gatunków zwierząt zagrożonych. Oprócz wzięcia udziału w wyścigu księżna Charlene spotkała się także z dziećmi w wieku szkolnym, które pobierały nauki pływania.

Księżna Charlene pojechała do RPA. U jej boku próżno szukać męża

Choć księżna Charlene powróciła do RPA w celu szlachetnym, to na portalach plotkarskich rozpętała się prawdziwa burza. Zagraniczne media twierdzą, że księżna znowu ucieka od męża. Pomimo wcześniejszych zapewnień, książę Albert nie towarzyszył żonie. Podczas gdy księżna Charlene przebywała z wizytą w Afryce, książę wraz z dziećmi wziął udział w Światowym Dniu Sprzątania Świata, zorganizowanym przez organizację Mairie de Monaco.