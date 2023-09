Krzysztof Skiba kiedyś miał włosy. Mógł się pochwalić gęstą czupryną

Krzysztof Skiba zyskał popularność jako charyzmatyczny lider Big Cyc. Grupa ma na koncie sporo przebojów, a charakterystycznego wokalistę zna niemal każdy. Mało jednak kto wie, czym zajmował się muzyk, zanim rozkręcił się na dobre ze śpiewaniem. Tę tajemnicę zdradził na Instagramie. Przy okazji opublikował także archiwalne zdjęcie, na którym ciężko go rozpoznać. Tak Skiba wyglądał z włosami.

REKLAMA

Zobacz wideo Monika Richardson zdradza plany na kolejną metamorfozę

Krzysztof Skiba z włosami. Archiwalne zdjęcie lidera Big Cyc

Wokalista jest niezwykle aktywny w mediach społecznościowych. W sieci nie tylko odkrywa kulisy swojego prywatnego życia, ale także nierzadko wypowiada się na bieżące tematy polityczne czy społeczne. Zdarza mu się też publikować na profilach sentymentalne zdjęcia z przeszłości. Reakcja obserwatorów jest niemal taka sama: ogromne zaskoczenie. Miłośnicy zespołu przywykli do charakterystycznego wizerunku jego lidera. Kiedyś wyglądał jednak zupełnie inaczej.

Ostatnio udostępnił w sieci kolejne zdjęcie sprzed lat. Tym razem była to okładka tygodnika "Razem" z 1988 roku z Krzysztofem Skibą na okładce. Fotografia została wykonana, kiedy jeszcze w czasach uniwersyteckich grał w studenckiej grupie teatralnej "Pstrąg Grupa 80". "Z teatrem brałem udział w licznych festiwalach teatru ulicznego w Polsce, we Włoszech i Francji. Po jednym ze spektakli na ul. Piotrkowskiej w Łodzi zrobiono mi to zdjęcie" - tłumaczy. "Piękne czasy, mam jeszcze bujną czuprynę" - dodał żartem.

Faktycznie na okładce widać, jak Krzysztof Skiba rozsiadł się na ulicy. Ubrany w szarawą marynarkę i jeansy zagryza kość. Na głowie widać krótkie, choć wciąż gęste włosy. "Krzysztof Skiba. Warunkiem wstępnym do odbioru sztuki jest posiadanie mózgu" - podpisano fotografię. Wiedzieliście, że muzyk wcześniej parał się aktorstwem?

To nie pierwsze takie zdjęcie Krzysztofa Skiby. Fani nie wierzyli

Nowe zdjęcie Skiby z przeszłości nie wywołało już takiego poruszenia, ponieważ muzyk kilka tygodni temu zafundował fanom mały przedsmak tego. W lipcu przed koncertem Big Cyc w Jarocinie opublikował swoją... policyjną fotografię, którą wykonano w 1985 roku po zatrzymaniu o przez Służbę Bezpieczeństwa na tamtejszym festiwalu. Tutaj również widać bujne i ciemne włosy, a w dodatku sporo dłuższe niż w ostatnim poście. Fani nie kryli swojego zdziwienia. Wielu z nich, nie znając takiej wersji swojego idola, nie mogło uwierzyć, że to naprawdę on na zdjęciu. "To ty? Wygląda, że ty. I ta szopa na głowie!", "Krzysztof Skiba z włosami. Mogę umierać w spokoju", "Niezły pióropusz" - żartowali internauci. Więcej zdjęć Krzysztofa Skiby znajdziecie w galerii na górze strony.