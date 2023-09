Jak zdobyć milionera? Caroline Derpieński radzi fance. Mówi o "wibracjach"

Caroline Derpieński nie ukrywa, że gustuje w starszych i bogatych mężczyznach. "Kocham takie 'daddy vibes'. Dla mnie facet musi mieć 60 lat" - wyznała w programie Kuby Wojewódzkiego. Często też opowiada o swoim obecnym partnerze. Jest nim (podobno) tajemniczy latynoski milioner o imieniu Jack. Nic więc dziwnego, że kobiety, które marzą o bajecznym życiu i pławieniu się w luksusach, zwracają się o pomoc właśnie do modelki. Niektóre wprost liczą, że ich marzenia spełnią się dzięki odpowiedniemu mężowi. W końcu celebrytka zdradziła swój sekret.

Caroline Derpieński zdradza kulisy związku z milionerem. Radzi, jak zdobyć bogatego partnera

Niedawno Caroline Derpieński zorganizowała dla polskiego grona obserwatorów sesję Q&A. Celebrytkę zagadywano o różne tematy związane z jej działalnością w Polsce. Niektórzy zastanawiali się, dlaczego organizuje pokaz tutaj, skoro zapewniała, że przyjechała tylko na chwilę. Pojawiły się też pytania dotyczące konfliktu z Anetą Glam. Fani byli też oczywiście ciekawi jej relacji z Jackiem. Jedna z internautek poszła o krok dalej.

Jak zdobyć milionera? - zapytała.

Modelka odpowiedziała dość przewrotnie. "To on ma zdobyć ciebie. Nie goni się faceta" - podkreśliła. Przy okazji zdradziła, jak było w jej przypadku. "Mnie sam znalazł" - wyjawiła. W dalszej części wpisu poinstruowała fankę, aby najpierw skupiła się na sobie. Według Derpieński to właśnie pomoże znaleźć jej bogatego partnera.

Zajmij się sobą. Pracuj, pracuj nad sobą i przyciągniesz kogoś, kto jest na tych samych wibracjach energetycznych - czytamy.

Kim jest tajemniczy partner Caroline Derpieński? Aneta Glam twierdzi, że to nie żaden Jack

W mediach społecznościowych po raz kolejny wybuchła ostra wymiana zdań i relacji na InstaStories między Anetą Glam a Caroline Derpieński. "Żona Miami" oznajmiła na swoim profilu, że odkryła tożsamość partnera modelki. Wszystko po tym, jak media obiegło zdjęcie celebrytki ze starszym mężczyzną. Według niej ma to być niejaki Krzysztof, który jest średniozamożnym przedsiębiorcą z Sosnowca. Para miała poznać się podczas konkursu Miss Elite 2020, w którym był jednym z fundatorów nagród. Derpieński wszystkiemu zaprzeczyła, a w dodatku oskarżyła Glam o wynajęcie detektywów. Więcej zdjęć Caroline Derpieński znajdziecie w galerii na górze strony.