Doda odniosła się do doniesień o relacji Chylińskiej i jej agentki. Mocne stanowisko

Agnieszka Chylińska i Joanna Ziędalska-Komosińska współpracują razem już od wielu lat. Wokalistka o swojej menadżerce często mówi w wywiadach i nie ukrywa, że wiele jej zawdzięcza. Dwa lata temu Chylińska opublikowała poruszający post, w którym dziękowała przyjaciółce za wszystko, co ta zrobiła dla niej przez 16 lat wspólnej pracy. Post opatrzyła fotografią, na której trzymają się za ręce. To, zupełnie niewinne, zdawałoby się, zdjęcie wywołało ogromne poruszenie fanów gwiazdy. "Doszły mnie jednak słuchy, że niektórzy dopatrują się podtekstów e********** w związku z podobnymi artykułami. Otóż nie. Doceniam państwa wyobraźnię, ale proszę mieć na uwadze, że relacje międzyludzkie, to przede wszystkim dbanie o drugiego człowieka" - odniosła się wówczas do plotek Ziędalska-Komosińska.

Doda wspiera Joannę Ziędalską-Komosińską i Agnieszkę Chylińską

Po dwóch latach sprawa ponownie wypłynęła na światło dzienne, a agentka artystki postanowiła raz jeszcze zabrać głos w sprawie i uciszyć wszelkie spekulacje. "Drodzy, postawmy już kropkę. Już wystarczy. Za dużo. Dość powielania bzdur. Niech każdy zajmie się swoim życiem. Przestanie intrygować, inwigilować, szczuć, kłamać, podglądać, szukać, wtykać nos w nieswoje sprawy, jątrzyć, złorzeczyć, zazdrościć" - pisała w facebookowym poście.

Ziędalska-Komosńska w komentarzach dostała bardzo dużo wsparcia od fanów, którzy piszą, aby nie przejmowała się nieprawdziwymi doniesieniami na swój temat. Pod postem uaktywniła się także Doda. Wokalistka także przesłała agentce Chylińskiej słowa otuchy, ale też zwróciła uwagę, że coraz więcej ludzi pada ofiarami mediów społecznościowych.

Znam to. Nadchodzi czas całkowitego wycofania się - poza pracą - z social mediów ludzi naszego biznesu, ale nie tylko. Wszyscy powoli mają już dosyć skutków Instagrama i followersów w życiu. I dobrze - napisała.

Agnieszka Chylińska od lat chroni życie prywatne

Choć Agnieszka Chylińska świętuje 30-lecie scenicznej kariery i jest bez dwóch zdań jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich gwiazd, o jej życiu prywatnym wiadomo niezwykle mało. Ochrona prywatności dla wokalistki zawsze była priorytetem. W sieci próżno szukać zdjęć jej męża czy dzieci. Wokalistka od wielu lat związana jest z Markiem, którego poślubiła w 2010 roku. Para doczekała się syna i dwóch córek. Zdjęcia Agnieszki Chylińskiej znajdziecie w galerii na górze strony.