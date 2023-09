Zatrudniony w styczniu 2023 roku Fernando Santos pożegnał się z reprezentacją Polski. Po sromotnych porażkach w eliminacjach do Mistrzostw Europy Cezary Kulesza podziękował Portugalczykowi. 20 września 2023 roku PZPN potwierdziło, że nowym selekcjonerem zostanie Michał Probierz. Pierwsze informacje na ten temat pojawiły się dzień wcześniej. Wówczas wspominkowe zdjęcie z 50-latkiem udostępnił w sieci Cezary Kucharski.

Cezary Kucharski i Michał Probierz znają się od dekad. Spójrzcie na to zdjęcie

"Mówią, że Michał Probierz selekcjonerem. Wiedziałem już 30 lat temu, obok kogo siadać w autokarze" - napisał dumny Cezary Kucharski, udostępniając archiwalne zdjęcie z lat młodości. Widzimy na nim piłkarza, Maciej Stolarczyka oraz Michała Probierza. "Jakie dzieciaki", "Spoko ziomki z was były", "Pewnie duma cię rozpiera, Czarek!" - czytamy w komentarzach użytkowników X (Twitter).

Michał Probierz nowym selekcjonerem polskiej reprezentacji. Kim jest?

Michał Probierz urodził się w Bytomiu w 1972 roku. Pierwsze kroki na boisku stawiał już jako siedmiolatek, a ta miłość została mu do dziś. Dużo wskazuje na to, że pasję do gry na murawie mógł rozbudzić w synu ojciec. Według "Przeglądu Sportowego" był on sędzią piłkarskim. Poza tym jednak niewiele wiadomo o jego dzieciństwie czy życiu prywatnym.

Polska reprezentacja zaliczała porażkę za porażką

Zwolnienie Fernando Santosa z funkcji selekcjonera polskiej reprezentacji jest ostatnich następstwem porażek na murawie w eliminacjach do Euro 2024. Po porażkach z Czechami (1:3) i Mołdawią (2:3), biało-czerwoni przegrali z Albanią 0:2, co mocno skomplikowało kwestię ich awansu w mistrzostwach. Rozczarowania nie ukrywały także znane osoby, które interesują się piłką nożną. O polskiej reprezentacji niepochlebnie wypowiedział się Olaf Lubaszenko. Aktor wrzucił na Instagram zdjęcie telewizora, na którym emitowany jest mecz i napisał, że obecny czas w piłce jest bardzo trudny dla polskich kibiców. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy od obserwatorów, którzy mają takie samo zdanie, jak aktor. Najbardziej wyczerpująco odpowiedział jednak Piotr Gąsowski. Prezenter jako przyczynę ostatnich porażek polskiej reprezentacji wskazał brak zespołowości, po czym zaapelował o... cierpliwość.