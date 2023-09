Marcin Hakiel stał się bohaterem medialnych doniesień, od kiedy rozstał się z Katarzyną Cichopek po 18 latach związku. Jego wywiad w "Mieście kobiet", podczas którego ujawnił, że aktorka go zdradzała, odbił się głośnym echem i sprawił, że tancerz trafił na pierwsze strony gazet i czołówki portali internetowych. Od tego momentu fani śledzą jego poczynania w social mediach. Tym razem nieźle ich zaniepokoił!

Marcin Hakiel spogląda ze smutkiem w obiektyw. Wystraszył fanów

Marcin Hakiel stał się bardzo aktywny na Instagramie. Najpierw fani mogli śledzić jego załamanie po rozstaniu z Katarzyną Cichopek. Widać było, że tancerz jest w kiepskim stanie i cierpi. Dodawał czarno-białe fotografie, a opisy były przepełnione smutkiem oraz melancholią. To się zmieniło, gdy poznał tajemniczą Dominikę i zaczął randkować. Wtedy zdecydowanie odżył, tak samo jak treści, które zamieszczał na Instagramie.

Teraz jednak na jego profilu pojawiło się nowe zdjęcie utrzymane w dawnych klimatach. Marcin Hakiel spogląda smutnym wzrokiem w obiektyw na czarno-białej fotografii, którą opatrzył jedynie dwoma hashtagami, nawiązującymi do haseł znanych z popkultury - "why so serious?", czyli "dlaczego tak poważnie?" z filmu "Joker" oraz "Pray you catch me" z utworu Beyonce.

To zaniepokoiło fanów Hakiela, którzy natychmiast zaczęli komentować zdjęcie i prześcigać się w kolejnych spekulacjach. "Widzę smutną duszę wewnętrznie... I nie ma to związku z życiem prywatnym", "Smutna dusza, zranione oczy... To minie", "Bardzo naturalne zdjęcie. Dusza strzaskana, serce popękane. A rodzina rozbita. Na szczęście masz dzieci i skup się na nich, bo teraz zwłaszcza potrzebują ciepła rodzinnego" - piszą fani. Na ostatni komentarz Marcin Hakiel nawet zareagował - choć nie napisał ani słowa, to jednak polubił analizę swojej fanki.

Ostatnio Marcin Hakiel pochwalił się nową partnerką, ale... taneczną. Na Instagramie pokazał nagranie prosto z sali treningowej. Tańczył na nim gorącą rumbę wraz z piękną blondynką, która pracuje w jego szkole. Tancerka nie umknęła uwadze fanów. W komentarzach zasypali ją komplementami. "Hanno, jesteś cudna.", "Piękna partnerka, taniec super." Inni z kolei sugerowali, że ta dwójka mogłaby stworzyć piękną parę. "Taka piękna kobieta ta tancerka, a razem z Marcinem tworzą taką piękną parę, że chciałoby się pomarzyć, aby tworzyli parę w życiu" - pisali.