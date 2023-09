Krystyna Janda miała wypadek. Tak pojawiła się na scenie w teatrze

Krystyna Janda jest jedną z popularniejszych polskich aktorek. Nie boi się też komentować bieżących spraw. Choć w mediach częściej jest o niej głośno z powodu włączania się do politycznych sporów, to nie ukrywa, że to jednak praca najbardziej ją pochłania. Gwiazda występuje nie tylko na kinowym ekranie, ale i w teatrze. Prowadzi również dwie własne instytucje: Teatr Polonia i Och Teatr. Niedawno fani mogli porządnie się zmartwić, że będą rzadziej ją widywać. W mediach społecznościowych napisała, że złamała nogę. Szybko wyszło na jaw, że mimo tego wcale nie zamierza zwalniać tempa.

Krystyna Janda złamała nogę. Będzie grać w ortezie

"Rano złamałam nogę, wieczorem Konin "MY WAY" w ortezie na siedząco. Jak mówiła mama - źle to się zrobi szybko, żeby było dobrze, to trwa" - napisała gwiazda na swoim facebookowym profilu. Do postu dołączyła zdjęcia ze spektaklu. Widać na nich, że na scenie faktycznie musiała występować w ortezie, a w dodatku wspomagała się laską. Mimo tych niedogodności aktorka nie czuje potrzeby, aby zrezygnować z pracy.

W rozmowie z portalem Plejada opowiedziała o tym, jak się czuje. Wyjaśniła także, że forma spektaklu pozwala jej kontynuować występy pomimo swojej kondycji. "To jest spektakl, w którym mogę siedzieć, nie muszę się w ogóle ruszać" - tłumaczyła. Aktorka też nie przejmuje się aż nadto swoim stanem. "Nic się nie stało - wiele osób łamie nogę. No trudno, stało się. Absolutny przypadek" - dodała w rozmowie.

Fani ślą wsparcie Krystynie Jandzie. Mimo złamanej nogi zrobiła ogromne wrażenie na publiczności

Krystyna Janda podkreśliła także, że spektakl "My Way" cieszy się dużym entuzjazmem i publiczność wychodzi z teatru zadowolona. "To jest spektakl, który wszędzie ma owacje" - mówiła Plejadzie. "Pani Krystyno, dziękujemy za pani występ w Koninie. Jest pani niesamowita, pomimo bólu pojawiła się pani na Inauguracji Roku Kulturalnego. To była niesamowita przyjemność oglądać dziś pani spektakl 'My Way'" - potwierdziła to jedna z fanek pod zdjęciami Jandy.

Aktorka może też liczyć na ogrom wsparcia ze strony swoich fanów. Pod postem, w którym poinformowała o wypadku, szybko zaczęły pojawiać się podnoszące na duchu komentarze. Internauci życzyli gwieździe szybkiego powrotu do zdrowia. "Oby się szybko i pięknie goiło! Dużo sił i tyle odpoczynku, ile pani zniesie", "O matko, ale nie przeszkadza ci grać! Krysiu droga, dbaj o siebie, proszę", "Jesteś stale na posterunku. Uwielbiam to w tobie", "Jesteś szalona. Ale nie szalej aż tak, na litość boską. Daj tej nodze odpocząć" - pisali. Więcej zdjęć Krystyny Jandy znajdziecie w galerii na górze strony.