Dagmara Kaźmierska zyskała popularność dzięki udziałowi w programie "Królowe życia" stacji TTV. Na ekranie nie tylko rozbawiała widzów, ale wywoływała także spore kontrowersje swoją kryminalną przeszłością. Mimo popularności program ostatecznie wycofano, ale Kaźmierska z pewnością nie może narzekać na brak zajęć. Jakiś czas temu wystartowała z nowym biznesem w Egipcie. Wydała także książkę "Prawdziwa historia Królowej Życia. Za kratami", gdzie rozlicza się z trudną przeszłością. Jak się okazuje, celebrytka już zatęskniła za telewizją i wraca na antenę z nowym programem. Będzie się działo.

Dagmara Kaźmierska pojawi się w nowym show. "Przygotujcie się na lawinę śmiechu"

Bohaterki programu "Królowe życia" nie zniknęły całkowicie z anteny stacji TTV i zaczęły pojawiać się w innych formatach. Fani Laluny i Izy Macudzińskiej mogą śledzić losy celebrytek w programie "Diabelnie boskie". Widzowie najbardziej tęsknili jednak za Dagmarą Kaźmierską, która była jedną z najbarwniejszych postaci w show. Kiedy w mediach pojawiły się plotki, że celebrytka wróci do telewizji, odetchnęli z ulgą. Teraz to już pewne. "W końcu możemy wam ogłosić tę radosną nowinę. Parę miesięcy temu Dagmara powiedziała "tak". I tak oto zaczęła się nasza, zwariowana przygoda. Rozpoczęliśmy prace nad nowym programem tv" - napisał na Instagramie Hubert Janczak, telewizyjny dyrektor castingowy. Jak się okazuje, program startuje już jesienią. Czego możemy się spodziewać po nowym formacie? Z pewnością będzie się działo, bo celebrytka rusza w długą podróż.

Dagmara wyruszy w podróż po całej Polsce w poszukiwaniu miłości, przyjaźni i dobrej zabawy. Co z tego wyjdzie? Kogo spotka na swojej drodze? I co na to jej najbliżsi? Na te pytania poznacie odpowiedź już tej jesieni, więc przygotujcie się na lawinę śmiechu, miłości i nieprzewidywalnych zwrotów akcji. Obiecujemy dostarczyć wam dawkę rozrywki, której potrzebujecie - napisał Hubert Janczak w zapowiedzi programu.

Lalua brutalnie oceniła Dagmarę Kaźmierską. "Skończyła się kariera". To się zdziwi

Laluna w jednym w ostatnich wywiadów mówiła o programie "Diabelnie boskie" i wspomniała o Dagmarze Kaźmierskiej, z którą uczestniczyła w "Królowych życia". Nie gryzła się w język i stwierdziła, że zdetronizowała królową. "Kto tu teraz k**** rządzi. Nie ma Dagmary. Królowa jest tylko jedna" - powiedziała Laluna, nie kryjąc pogardy. Reporterka Fansportu TV zapytała, czy jest szansa, że Kaźmierska także pojawi się w programie "Diabelnie boskie". "Do nas? A z jakiej racji? Skończyła się kariera. Ona ostatnio powiedziała na mnie w wywiadach to i tamto. Ona mnie nie obraziła, ona mnie nigdy nie obraża, ani ja jej. Ja lubię jej syna, Conana. Powiedziała, że nie darzy mnie sympatią, ona mnie nie lubi" - stwierdziła. Wygląda na to, że celebrytka może się zdziwić, kiedy show Kaźmierskiej okaże się sukcesem.