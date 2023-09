To w nich wdała się Joanna Opozda? Matka zachwyca urodą, a ojciec jest...

Joanna Opozda przeżywa dosyć trudny okres w swoim życiu. Gwiazda walczy z ojcem swojego dziecka o alimenty. Według aktorki, Królikowski nie chce ich płacić. "Wymyślili sobie, w jaki sposób okradać 18-miesięcznego chłopca" - mówiła o Antonim i jego obecnej partnerce na swoim profilu w mediach społecznościowych. Opozda nie ukrywa, że ogromnym wsparciem w całej sytuacji jest dla niej mama. Z pewnością nie można tego samego powiedzieć o ojcu. Czym zajmują się na co dzień jej rodzice? Więcej zdjęć Joanny Opozdy z mamą i nie tylko znajdziesz w galerii na górze strony.

Mama Joanny Opozdy to prawdziwa piękność, a czym zajmuje się jej ojciec?

Mama Joanny Opozdy bardzo często pomaga jej w opiece nad dzieckiem. Kobieta wielokrotnie podkreślała, że w trudnych chwilach zawsze mogła na nią liczyć. O matce aktorki nie wiadomo zbyt wiele. Oczywiste jednak jest, że to właśnie po niej Joanna odziedziczyła wyjątkową urodę. Nie da się ukryć, że Małgorzata Opozda wygląda niezwykle młodo. Jej zdjęcie znajdziecie na końcu artykułu. Niedawno w kobietę uderzył Królikowski, który wyznał, że babcia Vincenta otrzymuje miesięcznie cztery tys. złotych za opiekę nad wnukiem. A czym zajmuje się ojciec aktorki? Jakiś czas temu mówiono, że Dariusz Opozda nabył nieruchomość na Madagaskarze, a ściślej - kompleks hotelowy. Jednak jego publiczne relacje z córką związane są wyłącznie aferami.

Ojciec Joanny Opozdy strzelał do jej matki i Antka Królikowskiego

W 2022 roku Dariusz Opozda opublikował w sieci serię nagrań, na których została uwieczniona strzelanina w posiadłości w Busku-Zdroju. Żona mężczyzny wraz z ich córką oraz zięciem, Antkiem Królikowskim, przybyła do domu, by - zgodnie z relacją prasy - zabrać z niego swoje rzeczy. Wcześniej matka Opozdy miała być wyrzucona, bo jej mąż zamieszkał z kochanką poznaną na Madagaskarze. Dariusz Opozda miał wystrzelić z broni palnej w stronę drzwi. Całą relację Królikowski opisał na swoim profilu na Instagramie. Ojciec Opozdy odnosił się do późniejszych wydarzeń w wielu wywiadach, gdzie sugerował, że chciano go napaść i zabić. "Siekierami i młotami rozwalili jedne drzwi i próbowali zrobić to samo na piętrze. To był ostatni bastion. Strzeliłem, aby tylko przestraszyć. Ślad od wystrzału jest pod samym sufitem. Wcześniej ostrzegałem. To broń czarnoprochowa. Nie trzeba na nią zezwolenia. Umiem się z nią obchodzić, należę do kółka strzeleckiego" - mówił w rozmowie z "Faktem".

Mama Joanny Opozdy Fot. @asiaopozda/ Instagram