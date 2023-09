Zatrudniony w styczniu 2023 roku Fernando Santos pożegnał się z reprezentacją Polski. Po porażkach w eliminacjach do Mistrzostw Europy Cezary Kulesza podarował Portugalczykowi wilczy bilet. Od tamtej pory w mediach i sportowych kuluarach toczyła się dyskusja: kto będzie nowym selekcjonerem? 20 września 2023 roku PZPN potwierdziło, że zostanie nim Michał Probierz. Trener już od dziecka związany był z piłką nożną.

Michał Probierz wychował się w sportowej rodzinie. Ojciec zaraził go miłością do piłki

Michał Probierz urodził się w Bytomiu w 1972 roku. Pierwsze kroki na boisku stawiał już jako siedmiolatek, a ta miłość została do dziś. Dużo wskazuje na to, że tę pasję mógł rozbudzić w synu ojciec. Według "Przeglądu Sportowego" był on sędzią piłkarskim. Poza tym jednak niewiele wiadomo o jego dzieciństwie czy życiu prywatnym.

Michał Probierz stawia na rodzinę. Jest szczęśliwym mężem, ojcem i dziadkiem

Chociaż w 2016 roku w sekcji sportowej "Faktu" pojawił się tekst, który uchylał rąbka tej tajemnicy. Wówczas Probierz doczekał się wnuka. Trener miał już wcześniej wnuczkę Aurelię. Jak podaje "Świat Gwiazd", od dłuższego czasu jest w szczęśliwym związku z Martą. Ukochaną poznał w restauracji. Para doczekała się też syna Henryka. Poza tym były piłkarz ma też dwójkę dzieci z poprzedniego małżeństwa. W sumie ma troje dzieci i dwoje wnucząt. W czerwcu udzielił bardziej prywatnego wywiadu serwisowi Weszło, w którym opowiedział o pracy selekcjonera (wówczas jeszcze kadry młodzieżowej).

Dużo dała mi praca selekcjonera. Częściej mam wolne. Mogę więcej czasu poświęcić dziecku. Inaczej postrzegam świat i niektóre sprawy z nim związane - mówił.

Poza piłką nożną uwielbia książki. Niejednokrotnie żartował, że przeczytał ich więcej, niż zagrał meczów i strzelił goli. W jednym z wywiadów wyznał też, że kiedyś grywał często w pokera. To jednak nie wszystko. Ponoć podczas testów do Bayeru i Beveren, menadżer oskarżył go o próbę kradzieży ubrań. Sportowiec trafił wówczas do niemieckiego aresztu.

Piłkarską karierę Michała Probierza przerwała poważna kontuzja. Idealnie odnalazł się w roli trenera

Probierz zaczynał karierę seniorską w Ruchu Chorzów, ale mając zaledwie 21 lat, rozpoczął kontrakt w Niemczech. Tam grał w barwach Bayeru Uerdingen. Do Polski wrócił w 1997 roku i dołączył do Górnika Zabrze. Jego ostatnią drużyną była Widzew Łódź. Podczas meczu przeciwko RKS Radomsko w 2005 roku doznał poważnej kontuzji, która przekreśliła jego dalsze występy na boisku.

Już w wieku 33 lat został trenerem Polonii Bytom. Później przez jego ręce przechodziły jeszcze takie kluby jak Wisła Kraków, Lechia Gdańsk czy Jagiellonia Białystok. W 2022 roku po raz pierwszy staje przed nim szansa trenowania reprezentacji. Wtedy zostaje wybrany na selekcjonera kadry U-21. Teraz przejmie schedę po Fernando Santosie. Myślicie, że podoła?