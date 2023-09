Produkcji "Przyjaciółek" nie brakuje pomysłów. Po ostatnim odejściu Anity Sokołowskiej, które sprowokowało scenarzystów do uśmiercenia granej przez nią Zuzy, prześcigają się w pomysłach, jak wypełnić pustkę po uwielbianej przez widzów bohaterce. Plotek dowiedział się, że jakiś czas temu zaczęto starać się, by do serialu przywrócić inną ważną postać. Mowa o zapomnianej piątej przyjaciółce. Swego czasu rozbawiała widzów, jak nikt w tej produkcji Polsatu.

REKLAMA

Zobacz wideo Koniec popularnych seriali TVP? Ilona Łepkowska jest na "tak"

Agnieszka Sienkiewicz wróci do "Przyjaciółek"? Jest taki pomysł!

Od pierwszego odcinka "Przyjaciółek", tytułowymi bohaterkami były dotychczas: Zuza (Anita Sokołowska), Anka (Magdalena Stużyńska), Patrycja (Joanna Liszowska) i Inga (Małgorzata Socha). Z czasem do ich grona dołączyła piąta pani, czyli Dorota, w którą wcielała się Agnieszka Sienkiewicz. W 2021 roku urocza bohaterka, która wnosiła do produkcji wiele kolorytu i humoru, odeszła niespodziewanie z serialu. Aktorka swoją decyzję tłumaczyła zmęczeniem i chęcią skupienia się na nowych projektach. Scenarzyści zostawili sobie jednak otwartą furtkę do jej przywrócenia, z której teraz chcieliby skorzystać, bo jej nie uśmiercili. Dorota po prostu wyjechała na Zanzibar.

Plotek dowiedział się, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wrócą do jej wątku. Według naszych informacji Agnieszka Sienkiewicz jest teraz kuszona przez nich powrotem. Przedstawiają jej różne ciekawe wątki na przyszłość, które byłyby dla niej aktorskim wyzwaniem i ją spełniały. To jej oczywiście bardzo schlebia.

Ten powrót Doroty miałby wynagrodzić śmierć Zuzy i złagodzić trudne emocje. Ona była bardzo lubiana i zdecydowanie należała do najzabawniejszych przyjaciółek. Mogłaby znowu rozśmieszać widzów i wprowadzić do serialu słońce, które po odejściu Anity zaszło. Mamy nadzieję, że Agnieszka już odpoczęła i wróci do nas - mówi Plotkowi osoba z produkcji serialu.

Agnieszka Sienkiewicz cedzi słowa

Na razie pytana przez nas Agnieszka Sienkiewicz o powrót do "Przyjaciółek" nabiera wody w usta. Nie zaprzecza jednak naszym informacjom, jakoby złożono jej niedawno propozycję powrotu. "Nie mam żadnego komentarza w tej sprawie" - poinformowała krótko Plotka. Według naszego źródła, na razie aktorka ma nie udzielać informacji w sprawie swojego ewentualnego powrotu. Jak będzie co ogłaszać, oficjalnymi komunikatami zajmie się w pierwszej kolejności produkcja serialu. "Wszystko będzie ogłaszane w swoim czasie. Powrót Doroty ma zaskakiwać i być bombą pozytywnych emocji, które sprowadzą akcję na lepsze i pozytywniejsze tory" - słyszymy od osoby z serialu. Cieszylibyście się, gdyby znowu Dorota była częścią "Przyjaciółek"? "Zrobimy wszystko, by tak było" - zapewnia nasze źródło.

Agnieszka Sienkiewicz i Anita Sokołowska Fot. Kapif.pl