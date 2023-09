Lewa w wersji na luzaku relacjonuje mecz FC Barcelony. Jej doping się opłacił

Anna Lewandowska spełnia się nie tylko jako trenerka personalna i bizneswoman, ale przede wszystkim jako mama i wspierająca partnerka. Trenerka w 2013 roku powiedziała sakramentalne "tak" Robertowi Lewandowskiemu. W 2017 roku para powitała na świecie córkę Klarę, a trzy lata później urodziła się Laura. Nie od dziś wiadomo, że celebrytka jest ogromnym wsparciem dla męża i często pojawia się na meczach FC Barcelony. Nie inaczej było tym razem.

Anna Lewandowska na meczu FC Barcelony. Tak dopingowała męża

We wtorek 19 września FC Barcelona zmierzyła się z Royal Antwerp FC. Był to pierwszy mecz fazy grupowej ligi mistrzów. Wydarzenie odbyło się na stadionie olimpijskim w Barcelonie, ze względu na trwający remont w Camp Nou. Na trybunach nie mogło zabraknąć Anny Lewandowskiej. Trzeba przyznać, że spotkanie już od samego początku szło pomyślne dla FC Barcelony. Zaledwie w pierwszej połowie wpadły już trzy gole.

Anna Lewandowska z dumą relacjonowała przebieg meczu w sieci. Na początku celebrytka trenerka widok na stadion. Później zamieściła jeszcze selfie z innymi WAG's. Dzięki temu mogliśmy nieco przyjrzeć się jej stylizacji. Tego wieczoru żona piłkarza postawiła na dość luźny i swobodny zestaw. Miała na sobie biały t-shirt oraz oversizową koszulę o tym samym kolorze. Do tego dobrała ciemne jeansy i czarną czapkę z daszkiem. Całość prezentowała się modnie i ponadczasowo.

Anna Lewandowska na meczu Instagram/@annalewandowska

Anna Lewandowska ma powód do dumy. Chodzi o dzieci

Jakiś czas temu cała rodzina ze względu na Roberta Lewandowskiego była zmuszona przeprowadzić się do Hiszpanii. Niedawno wraz z rozpoczęciem roku szkolnego celebrytka wyjawiła, jak córki radzą sobie z nauką w obcym kraju. Jak się okazuje, ma prawdziwy powód do dumy. "Uczą się, trzy razy w tygodniu mają zajęcia. Klara ma wybitny talent do języków obcych. W przeciwieństwie do mnie. Mówię po angielsku, ale wiem, że jest to niedoskonałe. Klara mówi już praktycznie w czterech językach: po polsku, niemiecku, angielsku i coraz lepiej po hiszpańsku. Chodzi do międzynarodowej szkoły w Barcelonie, więc zajęcia ma po angielsku. Po szkole przychodzi do nas pani, Hiszpanka, która bawi się z dziewczynkami i je uczy. Laura uczy się też katalońskiego" - wyznała na Instagramie.