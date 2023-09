Tede i Wojewódzki stroili sobie żarty z Rosati. Raper zadrwił ze związku z nią

Choć się zarzekał, w końcu to zrobił. Tede był gościem wtorkowego odcinka show "Kuba Wojewódzki". "We wtorek zapraszam na Pierwszy Międzynarodowy Zlot Najmłodszych Chłopaków Weroniki Rosati" - tak zapowiedział gościa odcinka Wojewódzki na Instagramie. Raper spotykał się z aktorką, która jeśli chodzi o życie prywatne, zwykle preferuje starszych od siebie partnerów. Relacja Tedego z Rosati zakończyła się w 2006 roku i nie trwała długo.

Tede zadrwił z Rosati. Zaczęło się od raperów

Wojewódzki swój program zaczął od dywagacji na temat starości. Potem było trochę o Rychu Peji (z którym Tede miał swego czasu konflikt), któremu Tede wspaniałomyślnie zaczął śpiewać wraz z publicznością "sto lat". "Co się z tobą stało, czuję się, jakbym był na pielgrzymce, jesteś wspaniałomyślny" - żartował Wojewódzki. "Jednym z efektów ubocznych procesu starzenia, o którym zaczęliśmy mówić, jest taka właśnie spolegliwość dla świata i dobroduszność" - odpowiedział Tede.

Z tego wątku dziennikarz płynnie przeszedł do młodych raperów. "Jakie to jest uczucie, kiedy dzisiaj na scenę wchodzą młodzi ludzie typu Mata, którzy jakbyśmy się uparli, mogliby być albo twoim, albo moim wnukiem?" "Wnukiem? Wnukiem - nie wiem, ale synem tak" - odpowiedział zdziwiony Tede. "Pamiętaj, że ty wciąż jesteś jednym z najmłodszych partnerów Weroniki Rosati" - zagaił Wojewódzki. "Nie, ja jestem najmłodszym. Idąc dalej tą drogą, to jestem szwagrem z Valem Kilmerem" - odparł złośliwie Tede.

Chciałem tylko dodać, że z Weroniką Rosati byłem tylko miesiąc, a to się za mną ciągnie... Chociaż są inne dziewczyny, które mogą sprawić, że moglibyśmy mieć relacje jak ja z Valem Kilmerem - dodał.

Tede i Weronika Rosati. Aktorka pożałowała tej relacji. "Kulturalnie podziękowałem"

Weronika Rosati i Tede związali się w 2006 roku, krótko po rozstaniu młodej aktorki ze starszym o 19 lat dziennikarzem Mariuszem Maxem Kolonką. Wiele osób nie wierzyło, że aktorka i raper się spotykają. Niektórzy sądzili z kolei, że przez związek z córką byłego ministra spraw zagranicznych Tede chce jedynie wypromować swoją wytwórnię "Wielkie Joł". Część osób była jednak przekonana, że spokorniał i marzy o domu i rodzinie. Po kilku miesiącach Tede w dość osobliwy sposób ogłosił koniec tej relacji.

Kulturalnie podziękowałem Weronice za współpracę. Podzieliły nas różnice w podejściu do życia. Wiem na pewno, że byłem jej najmłodszym facetem. Nigdy jednak nie spytałem, dlaczego jej wybrankami są dużo starsi panowie. Po prostu bałem się tego, co mi odpowie, na wszelki wypadek wolałem więc nie zgłębiać tego tematu - wyznał w rozmowie z "Faktem".

Mimo zapowiedzi, że rozstał się z Rosati w kulturalny sposób, słynący z ciętego języka raper wystąpił w programie TVN Style "Żądło". Tam nie szczędził jej słów krytyki. Stwierdził m.in., że aktorka przebierała się parę razy dziennie i przed snem robiła kompletny makijaż. Zdjęcia Weroniki Rosati i Tedego znajdzicie w galerii na górze strony.