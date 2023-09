Paulina i Jakub Rzeźniczakowie mają wielkie powody do radości. Zakochani początkowo starali się zatrzymać to wyłącznie dla siebie. Jednak czujni internauci niemal od razu wyczuli, że coś jest na rzeczy i rozpoczęli spekulacje na temat tego, że żona piłkarza może być w ciąży. Tę informację już jakiś czas temu potwierdziła Magdalena Stępień, była partnerka Rzeźniczaka. 10 października zakochani w końcu sami podzielili się radosną nowiną, obwieszczając ciążę i publikując zdjęcie USG dziecka. Ostatnio przyszli rodzice coraz częściej dzielą się kolejnymi kadrami związanymi z wyczekiwaniem na narodziny dziecka. Przed nimi nie lada zadanie. Przyszła pora na zmianę garderoby.

Paulina Rzeźniczak pozuje z zaokrąglonym brzuchem. "Garderoba się już mocno skurczyła"

Paulina Rzeźniczak prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, szczególnie na Instagramie, gdzie zgromadziła już całkiem niezłe grono obserwujących. Właśnie poinformowała ich o planowanej zmianie garderoby. Przy okazji poprosiła o małą poradę.

Paulina Rzeźniczak opublikowała nowy post. Celebrytka pozuje na tarasie. Ma na sobie obcisły beżowy top i długą spódnicę z tego samego kompletu. Na to narzuciła modną w tym sezonie oversizową marynarkę o różowym kolorze. Do tego dobrała szpilki o tej samej barwie. Stylizacja podkreśliła ciążowe krągłości i nie była przypadkowa. Przyszła mama poinformowała, że jest w trakcie reorganizacji szafy na czas ciąży. "Garderoba się już mocno skurczyła, ale wciąż poszukuję rozwiązań dla ciążowego brzuszka i dodatkowych kilogramów" - zaczęła. Po czym dodała: "W sumie to ciekawa sprawa, na początku kompletnie nie wiedziałam czego szukać w sklepach. Jeansy muszą poczekać w szafie, ale za to częściej wrzucam na siebie spódnice czy sukienkę, także rozwijam moją garderobę" - oznajmiła. Na koniec zwróciła się do internautów. "Może polecacie ciekawe marki, strony z ubraniami ciążowymi?" - zapytała.

Paulina Rzeźniczak poprosiła o pomoc. Internauci jej nie zawiedli

Ci jak zwykle nie zawiedli i ruszyli z pomocą. Pod opublikowanym postem niemalże od razu wylała się lawina porad i komentarzy. Internauci komplementowali wygląd celebrytki i podzielili się z nią własnymi przemyśleniami i doświadczeniami. "Koniecznie wygodne sneakersy!" - zauważyła jedna z internautek. "Ciąża ci służy! O tak promieniejesz!" - stwierdziła kolejna. "Wyglądasz zjawiskowo ! Zdrówka dla was" - dodała następna. To tylko nieliczne reakcje, jakie pojawiły się pod postem. Na profilu jest ich zdecydowanie więcej.