Tammy Slaton z "Sióstr wielkiej wagi" oczarowała fanów. Wystarczyło jedno nagranie

Tammy Slaton to uczestniczka show "Siostry wielkiej wagi", w którym wzięła udział wraz ze swoją siostrą. Obie zmagały się z chorobliwą otyłością. Podjęły jednak walkę o zdrowie oraz szczuplejszą figurę w specjalistycznym ośrodku leczenia otyłości, gdzie pomagali im fachowcy. Teraz po zakończonym pobycie Tammy Slaton chętnie relacjonuje proces odchudzania na swoich profilach w social mediach. Jest aktywna zarówno na Instagramie, jak i na TikToku. To właśnie w tym drugim serwisie pokazała ostatnio nowe nagranie i zachwyciła fanów.

REKLAMA

Zobacz wideo Istnieją maszyny do odchudzania! Chodakowska komentuje

Tammy Slaton oczarowała fanów. Wystarczyło jedno nagranie

Tammy Slaton wzięła udział w nagraniach do show "Siostry wielkiej wagi" w 2020 roku. Wtedy ważyła aż 325 kilogramów. Problemem było dla niej nie tylko samodzielne poruszanie się, ale nawet oddychanie. W pewnym momencie doszło do tego, że trafiła do szpitala, bo nie mogła złapać tchu. Została podłączona do respiratora i wprowadzona w śpiączkę farmakologiczną. W końcu jednak stan zdrowia Tammy znacznie się poprawił, a ona mogła kontynuować odchudzanie. Według najnowszych doniesień, do tej pory Tammy schudła około 180 kilogramów.

Tammy Slaton zgromadziła sporo fanów, którzy chętnie śledzą jej poczynania w social mediach. Każde jej nowe zdjęcie czy nagranie zachwyca jej miłośników, którzy chętnie ją komplementują. Tym razem Tammy Slaton wrzuciła zwykłe nagranie, na którym pochwaliła się serią kosmetyków. Dostała je w prezencie od firmy, więc można się domyślać, że miły gest sprawił jej mnóstwo radości. Tammy Slaton z dumą prezentowała wszystkie produkty przed kamerą. Nie mogła ukryć podekscytowania, gdy pokazywała fanom różne mydła, peelingi czy masła do ciała i bomby do kąpieli.

W komentarzach fani wyrazili nie tylko zainteresowanie produktami, ale również chętnie chwalili Tammy za jej nowy wygląd. Zachwycali się utratą wagi i zachęcali ją do dalszej pracy nad sobą. "Dziewczyno, wyglądasz wspaniale! Jestem z ciebie bardzo dumna", "Dobrze wyglądasz, nie poddawaj się, idź dalej. Niech Bóg cię błogosławi", "Tak się cieszę, że cię tu widzę! Wyglądasz niesamowicie!, "Dobrze wyglądasz, Tammy" - komentowali fani.

Tammy Slaton przyłapana w restauracji

Kilka tygodni temu gwiazdę reality show zauważono w Lambert's Cafe, gdzie jadła kolację, siedząc przy stoliku w rustykalnym lokalu. Ta restauracja, posiadająca trzy lokale w Ameryce, znana jest z "obfitych porcji serwowanych do każdego zamówienia" oraz specjalnych bułek. Jeden z fanów udostępnił na Facebooku zdjęcie, na którym widać Tammy w dobrym humorze. Miała na sobie niebieską dżinsową koszulę narzuconą na czarny t-shirt i uzupełniła ją szalikiem na szyi ze słonecznikowym nadrukiem. Fani od razu zaczęli komentować wagę i figurę celebrytki. "Przy tym stoliku zmieściłyby się jeszcze dwie osoby! Wow, jestem pod ogromnym wrażeniem, Tammy" - napisał jeden z jej miłośników.