Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski od lat tworzą zgrany i szczęśliwy związek, którym chętnie dzielą się w sieci. Para stanęła na ślubnym kobiercu w czerwcu 2022 roku. W międzyczasie doczekali się narodzin dwóch córek. W styczniu 2020 roku na świat przyszła Pola, a rok później urodziła się Nela. Małżonkowie zawsze marzyli o dużej rodzinie, a w lutym tego roku celebrytka podzieliła się radosną nowiną i opublikowała zdjęcie wyraźnie zaokrąglonego brzucha. Trzecia córka pary przyszła na świat w maju bieżącego roku i otrzymała imię Jaśmina. Niedawno szczęśliwi rodzicie zrelacjonowali jej chrzest. Teraz zakochani podzielili się kolejną nowiną. Tym razem chodzi o inwestycję.

REKLAMA

Zobacz wideo Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski łączą pracę z opieką nad pociechami. Jak im to wychodzi?

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski przekazali radosne wieści. "Mamy to!"

Sylwia Przybysz prowadzi działa w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie śledzi ponad dwa miliony użytkowników. Celebrytka stara się na bieżąco relacjonować urywki z życia prywatnego. Jak się okazuje, teraz ma nie lada powód do radości. Wraz z mężem zdecydowali się na większą inwestycję i zakupili wymarzony dom.

Sylwia Przybysz podzieliła się na Instagramie momentem, który z pewnością zapamięta na długi czas. Opublikowała kilka ujęć z domu, do którego już niebawem zamierza przeprowadzić się z rodziną. Budynek jest na razie w stanie surowym. Parę czeka jeszcze masa pracy wykończeniowej i budowlanej. Mimo to nie kryją radości z poczynionej inwestycji. "Mamy to! Nasz wymarzony dom" - napisała pełna optymizmu. Przy okazji poinformowała, że cały przebieg remontu wymarzonego domu fani będą mogli śledzić na specjalnie utworzonym profilu. Z relacji opublikowanej na YouTubie dowiedzieliśmy się, że dom ma około 230 metrów kwadratowych i stoi na działce o powierzchni 16 arów.

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski pochwalili się nowym domem. Internauci posypali gratulacje

Ci, co obserwują parę celebrytów doskonale wiedzą, że ostatnimi czasy temat przeprowadzki spędzał im sen z powiek. Nieraz publicznie wypowiadali się o tym, że wkrótce chcieliby zmienić lokum na odrobinę większe. W związku z tym pod opublikowanym postem niemalże od razu zaczęły pojawiać się liczne komentarze i spływające gratulacje. "Ogromne gratulacje dla was" - napisała jedna z internautek. "O tak! Cudowny dom i cudni właściciele" - dodała kolejna. "Jejku jaki śliczny" - zachwycała się kolejna. To tylko nieliczne reakcje. Na profilu pojawiło się ich znacznie więcej.