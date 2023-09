Neymar i Bruna Biancardi od początku wywoływali ogromne emocje. Wszystko za sprawą gorącego uczucia, które ich połączyło. Zakochani starali się ukryć związek tak długo, jak to możliwe. Nie było to jednak proste. Po kilku miesiącach oficjalnie potwierdzili, że są razem. Mimo wielu radosnych chwil, w życiu medialnej pary nie brakuje powodów do trosk. Z zamieszczonego przez Brunę Biancardi postu można śmiało wywnioskować, że stało się coś złego. W grę wchodzi rzekomo kolejna zdrada piłkarza.

Bruna Biancardi opublikowała niepokojący wpis w mediach społecznościowych. Wykazała się sporą odwagą

Najnowszy post na instagramowym koncie Bruny Biancardi wywołał ogromne zamieszanie wśród jej fanów. Partnerka popularnego piłkarza wykazała się sporą odwagą zamieszczając niecodzienny wpis. Mimo że tak naprawdę nie wyjawiła, o co chodzi, to sprawa wydaje się dla jej fanów oczywista. Wszystko przez zdarzenia, które miały miejsce w związku z Neymarem. Piłkarz niedawno oficjalnie przyznał się do zdrady i prosił swoją ukochaną o wybaczenie. Ta szybko przeszła do codzienności i zapomniała o całym zajściu. Najnowsze słowa, którymi podzieliła się z fanami, wywołały prawdziwą burzę. Internauci sugerują, że w ten sposób publicznie miała odnieść się do niewierności partnera.

Jeśli nie jesteś lojalny wobec tych, którzy są przy tobie na co dzień, nie będziesz lojalny wobec nikogo - napisała na swoim instagramowym koncie Bruna Biancardi.

Bruna Biancardi opublikowała niecodzienny wpis na Instagramie. Słowa są naprawdę tajemnicze

Bruna Biancardi odkąd jest w ciąży, lubi podkreślać swoje krągłości. Druga połówka piłkarza lubuje się w bardzo dopasowanych fasonach i dość minimalistycznych krojach. Często stawia na elegancką biżuterię, która nadaje całości nieco pazura. O związku Neymara i Bruny Biancardi jest głośno od 2021 roku. Zakochani spodziewają się dziecka, co często podkreśla WAGs. Popularny piłkarz przebywa obecnie w Arabii Saudyjskiej i w żaden sposób nie odniósł się do całej sprawy. Wygląda na to, że nabrał wody w usta. Więcej zdjęć Bruny Biancardi i Neymara znajduje się w galerii na górze strony.

