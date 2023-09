Agata i Piotr Rubikowie dopiero co przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych, a już pewne aspekty mieszkania w Miami ewidentnie im się znudziły. Okazało się, że apartament na najwyższym piętrze wieżowca, w którym mieszkają właśnie się zwolnił i przedsiębiorcza para już postanowiła go obejrzeć. Wszystko klasycznie zrelacjonowali za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Zobacz wideo Rubikowie pokazują pierwszą noc w USA

Agata i Piotr Rubik oglądają nowy apartament w Miami. Widok zapiera dech w piersiach

Agata Rubik w wydaniu saute postanowiła nagrać filmik ze zwiedzania nowego apartamentu. Wkrótce potem w kadrze pojawił się również Piotr. Mieszkanie znajduje się cztery piętra wyżej, niż ich obecny apartament i według relacji Rubików, widok z niego jest znacznie ładniejszy. Żona artysty bez kozery przyznała, że te kilka pięter robi różnicę.

Jesteśmy z Piotrem w mieszkaniu na najwyższym 12. piętrze w naszym budynku, które jest do kupienia. No i oglądamy. Pokażę Wam widok, bo 4 piętra różnicy... robią różnicę - potwierdziła Agata.

Zaraz po paru słowach od żony muzyka oczom obserwatorów ukazał się piękny, zielony gaj. Agata Rubik ewidentnie marzy, by codziennie rano budzić się z takim widokiem, ponieważ do relacji dodała muzykę, a konkretnie przebój Formacji Nieżywych Schabuff - "Chciałabym, chciała".

Nowy apartament to marzenie. Ale cena zwala z nóg

Widać, że kolejna przeprowadzka nie byłaby problemem dla Rubików. Jedyną przeszkodą może jednak okazać się cena, która, cóż, czego by nie mówić - zwala z nóg. Co prawda apartament jest duży, ale jak podkreśliła Agata w nagraniu - jest do całkowitego remontu, co z pewnością generowałoby jeszcze większe koszty.

Niecałe 130 metrów kwadratowych do totalnego remontu za jedyne 1 400 000 dolarów [ponad sześć milionów złotych - przyp.red.] - czytamy w podpisie nagrania.

Rubikowie oglądają nowy apartament instagram.com/agata_rubik

Rubikowie przyzwyczajeni są do określonego stylu życia w Polsce. Na tle przeciętnego Kowalskiego wyglądali na bogaczy, jednak taka cena za nieruchomość może zwalić z nóg nawet ich. Czy jednak okaże się nie do zrealizowania? Więcej zdjęć Agaty i Piotra Rubików znajdziecie w naszej galerii na górze strony.