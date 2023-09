Marta Kubacka w marcu tego roku trafiła do szpitala z poważnym problemem kardiologicznym. O jej życie lekarze walczyli przez cztery długie tygodnie w Górnośląskim Centrum Chorób Serca. W tym czasie Dawid Kubacki natychmiast przerwał zawody w Raw Air w Vikersund i wrócił do Zabrza, aby wspierać ukochaną i zająć się dziećmi. Lekarze podjęli decyzję o wszczepieniu żonie skoczka rozrusznika serca, dzięki czemu kobieta wraca do zdrowia, choć musi poddawać się rehabilitacji. W najnowszym poście pokazała, jak wygląda obecnie jej życie.

Życie Marty Kubackiej z rozrusznikiem serca. Pokazała rodzinną sielankę

W połowie kwietnia ukochana Kubackiego wyszła ze szpitala. Żona skoczka po powrocie do domu skupia się na rodzinie. Co jakiś czas odzywa się też do fanów na Instagramie, który jest również jej źródłem dochodu. W najnowszym poście pokazała, jak wygląda jej codzienność z wszczepionym rozrusznikiem serca. Marta Kubacka stara się żyć normalnie. Zaprezentowała rodzinną sielankę. Całą rodziną wykorzystali piękną pogodę i spędzili niedzielę na wspólnym wypoczynku w domu. Nie zabrakło spacerów w towarzystwie zwierząt, zabaw z córkami, psem w ogrodzie i przekąsek prosto z krzaka.

Obserwatorzy uwielbiają rodzinę Kubackich. Kiedy przezywali trudne chwile na początku roku, fani wspierali ich na każdym kroku. Również pod najnowszym postem znalazło się wiele pozytywnych komentarzy. Ludzie nie kryli zachwytu nad rodziną Kubackich. "Jak dobrze was widzieć wszystkich razem", "Pozdrowienia dla całej waszej cudownej rodzinki", "Pięknie na was się patrzy" - czytamy.

Kubaccy na wakacjach. Żona skoczka publikuje rodzinne kadry

W połowie sierpnia rodzina wybrała się na wakacje. Zdecydowali się na jeden z egzotycznych kurortów. Niestety nie wiadomo, gdzie dokładnie wypoczywali. Czas spędzali m.in. nad hotelowym basenem. Marta Kubacka udostępniła na InstaStories zdjęcie starszej córki Zuzanny. Dziewczynka właśnie wychodziła z basenu. Tuż za nią ukrył się Dawid Kubacki. Zdjęcie oraz więcej rodzinnych kadrów znajdziecie w galerii u góry strony.