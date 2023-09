Izabella Scorupco z całą pewnością należy do grona kobiet, które zrobiły zawrotną karierę za oceanem. Popularna aktorka ma na swoim koncie udział w wielu filmowych produkcjach. Doskonale odnajduje się także w zawodzie modelki. Trzeba przyznać, że w tej branży osiągnęła naprawdę wiele. Tym razem utalentowana Polka postanowiła podzielić się z internautami dość osobliwą relacją. Pokazała, jak jej córka świętuje 26. urodziny. Śmiechom i zapadającym w pamięć momentom nie było końca.

Izabella Scorupco pokazała córkę na Instagramie. Julia jest łudząco podobna do popularnej mamy

Na instagramowym koncie Izabelli Scorupco zrobiło się naprawdę wzruszająco. Wszystko za sprawą relacji, którą aktorka podzieliła się z internautami. Gwiazda światowego kina postanowiła pokazać, jak jej 26-letnia córka obchodzi urodziny. Można śmiało wywnioskować, że zabawa była przednia. Solenizantka zapozowała do nagrania na robiącym wrażenie jachcie. Postawiła na codzienną, lecz stylową stylizację. Błękitny komplet w paski i piżamowym kroju doskonale wpisuje się w aktualne trendy i obecny jest w szafach wszystkich modnych influencerek. Julia zestawiła go z białym, minimalistycznym bikini i czapką z daszkiem w tym samym kolorze. Mimo że Izabella Scorupco ma wyraźnie jaśniejsze włosy, to obie panie są do siebie łudząco podobne. Rysy twarzy mają niemal identyczne.

Córka Izabelli Scorupco ma już 26 lat. Urodziny postanowiła spędzić na jachcie

Julia to owoc miłości Izabelli Scorupco i Mariusza Czerkawskiego. Mimo że zakochanych łączyło naprawdę gorące uczucie, to związek nie przetrwał. Utalentowana aktorka była także w oficjalnym związku z Jeffreyem Reymondem. Doczekała się z nim syna - Jacoba. Gwiazda amerykańskich produkcji mimo nieudanych relacji z mężczyznami nie może narzekać na brak miłości. Zgodnie z aktualnymi doniesieniami, obecnie związana jest ze szwedzkim przedsiębiorcą - Karlem Rosengrenem. Wydaje się, że zakochani są naprawdę szczęśliwi. Zdjęcia Izabelli Scorupco znajdują się w galerii na górze strony.



