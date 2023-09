Stylista ocenia stylizacje Agaty Dudy w USA. "Nie ma żadnych kwiatuszków"

Trwa tydzień wysokiego szczebla inaugurującego 78. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wśród głów wielu państw nie zabrakło także polskiej reprezentacji. Andrzej i Agata Dudowie polecieli do Stanów Zjednoczonych w sobotę, 16 września, rozpoczynając tam pięciodniową wizytę. Prezydent RP weźmie udział w debacie Zgromadzenia i Rady Bezpieczeństwa ONZ, jednak jego żona również ma zapełniony grafik. Podczas dotychczasowych spotkań pojawiła się już w kilku kreacjach. Jak wypada na tle międzynarodowych przedstawicielek, których nie zabraknie w USA? Ocenił to stylista gwiazd, Jarosław Szado.

Agata Duda bryluje na lotnisku. Jaką wybrała kreację?

Agata Duda na podróż samolotem do USA wybrała różową marynarkę oraz białe spodnie. Do tego włożyła wysokie cieliste szpilki. Wchodząc na pokład, trzymała w ręce torebkę - kopertówkę w tym samym kolorze. Jak lotniskowy styl został odebrany przez osobę, która na co dzień ubiera gwiazdy? "Dawno tak dobrze nie wyglądała. Widać, że jej ubrania są szyte na miarę (...). Są świetnie skrojone, a sylwetkę podkreślają modne w tym sezonie poduszki na ramiona. Mnie najbardziej podoba się ta piękna, różowa marynarka, którą połączyła z białymi spodniami i topem oraz świetnie dobranymi butami. Ta stylizacja jest bardzo prezydencka i dostojna, taka królewska." - powiedział Jarosław Szado w rozmowie z "Faktem". Więcej zdjęć Agaty Dudy znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Agata Duda w USA. W Jersey City postawiła na klasykę

Drugą z kreacji również mieliśmy okazję zobaczyć w mediach społecznościowych. Para prezydencka wybrała się na wizytę w Jersey City, gdzie złożyła kwiaty pod Pomnikiem Katyńskim. Wówczas pierwsza dama wybrała niestandardowy zestaw. Pojawiła się w marynarce, która w połowie była biała i czarna. Do tego klasyczna czarna spódnica. Stylista w tym przypadku docenił brak kwiatowych nadruków i dodał, że takie rozwiązanie jest teraz modne.

"Drugi zestaw, czarno-biały, jest nowoczesny, bardzo modny. Szycie marynarek w dwóch kolorach lub nawet z dwóch materiałów pozostaje wciąż na topie. Agata Duda wybrała czerń i biel, czyli modne, ale dostojne kolory. Jestem zachwycony, że nie ma żadnych wzorków, printów, kwiatuszków. I co najważniejsze, jej marynarka jest świetnie skrojona" - ocenił stylista. Dodał też, że pierwsza dama najlepiej prezentuje się właśnie w zestawach z marynarkami. A wam jak podoba się prezencja Agaty Dudy za oceanem?