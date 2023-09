Niedawno media obiegła informacja o śmierci Billy'ego Millera, aktora znanego m.in. z popularnego serialu "W garniturach", produkcji, w której zagrała także Meghan Markle. Mężczyzna zmarł zaledwie dwa dni przed 44. urodzinami. Poza aktorstwem zajmował się gastronomią. Tragiczne wieści, które pojawiły się mediach, potwierdzili jego przyjaciele z lokalu "The Belmont", którego Billy był współwłaścicielem. Miller od jakiegoś czasu zmagał się z groźnym i rzadkim schorzeniem, którego nie da się wyleczyć. Pogrążona w żałobie mama aktora, Patricia, w oświadczeniu dla Soap Opera Digest powiedziała, co było przyczyną jego śmierci.

Mama Billy'ego Millera wyjawiła przyczynę śmierci aktora. "Zrobił wszystko, aby opanować chorobę"

Jak podaje portal geniuscelebs.com, Billy Miller w 2021 roku dowiedział się, że choruje na zespół Steele'a-Richardsona-Olszewskiego, czyli postępujące porażenie nadjądrowe. To choroba zwyrodnieniowa ośrodkowego układu nerwowego objawiająca się otępieniem i zespołem parkinsonowskim. Jakie ma objawy? Zaburzenia mowy, połykania, utrata równowagi i spowolnienie myślenia, to tylko niektóre z nich. Choroba w ostatecznej fazie prowadzi do unieruchomienia. Jak podaje tygodnik "Variety", Billy Miller zmagał się także z chorobą afektywną dwubiegunową. I to właśnie ostatecznie doprowadziło go do śmierci. Jak potwierdziła matka aktora, jej syn odebrał sobie życie przez depresję.

Przez lata toczył walkę z depresją dwubiegunową. Zrobił wszystko, aby opanować chorobę. Kochał swoją rodzinę, przyjaciół i fanów, ale ostatecznie choroba wygrała i zabrała mu życie - napisała mama aktora.

Mama aktora podziękowała także za pomoc i słowa otuchy w tak trudnym dla niej czasie. "Wszyscy bardzo go kochaliśmy. Próbuję sobie jakoś poradzić z tym, co się stało. Chciałabym podziękować fanom i przyjaciołom mojego syna za wsparcie w tym tragicznym czasie. Nie mam nic więcej do dodania" - podsumowała.

Billy Miller zaczynał w modelingu. "Żar młodości" rozkręcił na dobre jego karierę

Billy Miller urodził się 17 września 1979 roku w Tulsie w stanie Oklahoma. Dopiero po zakończeniu studiów przeprowadził się do Los Angeles, gdzie pracował jako model. Rozpoznawalność zyskał dzięki roli w popularnej operze mydlanej "Żar młodości". To właśnie za tę rolę otrzymał aż trzy nagrody Daytime Emmy. Na swoim koncie ma także rolę w "General Hospital" i "Wszystkie nasze dzieci".

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.