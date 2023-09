Jan Śpiewak prowadzi antyalkoholową krucjatę. W mediach społecznościowych nagłaśnia problem uzależnienia w naszym kraju. Jakiś czas temu głośno było o sprawie Kuby Wojewódzkiego i Janusza Palikota. Aktywista złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury. Chodziło o promocję ich biznesu alkoholowego w sieci. Wojewódzki i Palikot złożyli sprzeciw od decyzji sądu, jednak prokuratura chce jeszcze wyższej kary. Jakiś czas temu grzywną za reklamę alkoholu zostali ukarani także Maffashion i Maciej Musiał. Teraz zarzuty usłyszała Magdalena Cielecka, do czego również przyczynił się Jan Śpiewak. Aktywista w rozmowie z Plotkiem wyraża nadzieję na to, że reklamy alkoholu znikną z internetu. Mówi o kolejnych krokach, jakie zamierza podjąć.

Jan Śpiewak o gwiazdach reklamujących alkohol. "To pokazuje brzydką twarz naszych celebrytów"

Jan Śpiewak w rozmowie z Plotkiem mówi o wyżej wspomnianych sprawach i komentuje. "Mam nadzieję, że te wyroki doprowadzą do tego, że celebryci przestaną reklamować alkohol i te reklamy znikną z internetu". Dodał, że kolejnym krokiem jest przyjrzenie się profilom marek.

Kolejnym krokiem jest wzięcie się za profile już nie celebrytów, ale samych marek. Niestety reklama mocnych alkoholi wciąż jest powszechna w internecie i to pokazuje brzydką twarz naszych celebrytów, ludzi pozbawionych zasad, wartości, którzy za pieniądze zrobią wszystko. W przypadku Cieleckiej, jest to tym bardziej obrzydliwe, bo sama jest ofiarą alkoholu i chce, żeby ludzie mieli taki los jak ona.

Jan Śpiewak ma nadzieję, że aktorka przeprosi za reklamowanie alkoholu, a pieniądze, które na tym zarobiła, przekaże na szczytny cel. "Wierzę też w to, że Cielecka może dokonać pewnej resocjalizacji, że może przyznać się do winy, przeprosić swoich fanów, Polaków i oddać te pieniądze, które zarobiła na rzecz walki z alkoholizmem. Liczę na to głęboko, że jednak jakieś człowieczeństwo w Cieleckiej jeszcze zostało".

Cielecka martwi się zarzutami?

W rozmowie z Plotkiem agentka gwiazdy powiedziała, że Cielecka odmawia komentarza w sprawie zarzutów i wyraża zgodę na publikację wizerunku. Na profilu gwiazdy na Instagramie pojawiło się za to zdjęcie z Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Opublikowała też pozytywną recenzję filmu ze swoim udziałem "Lęk", który można było obejrzeć na festiwalu.