Książę William wyjechał do USA. Księżną Kate zostawił w domu. Wiemy, dlaczego

Książę William przyleciał z wizytą do Stanów Zjednoczonych. Tym razem w podróż wybrał się bez księżnej Kate. Pod koniec ubiegłego roku para po raz pierwszy od ośmiu lat odwiedziła USA. Wzięli udział w uroczystej gali rozdania nagród Earthshot Prize w Bostonie. Dla żony księcia było to szczególne wydarzenie, bo od dawna wspiera działania na rzecz ekologii. Na gali zachwyciła w jasnozielonej kreacji wypożyczonej od firmy Hurr. Dlaczego tym razem nie towarzyszyła mężowi?

Książę William przyleciał do USA i spędzi kilka dni w Nowym Jorku, gdzie trwa właśnie tydzień dla klimatu. Syn króla Karola III będzie promował nagrody Earthshot Prize przyznawane za innowacyjne sposoby dbania o środowisko. Kulminacyjnym momentem wizyty będzie ogłoszenie tegorocznych finalistów Earthshot Prize 2023 przed ceremonią, która odbędzie się 7 listopada w Singapurze.

Jak donosi magazyn "People", powód samotnej wyprawy księcia był pragmatyczny. Jego żona została w domu, aby opiekować się trójką ich dzieci - księciem Georgem, księżniczką Charlotte i księciem Louisem. Mimo że para korzysta z pomocy zaufanej niani, która pracuje dla nich już wiele lat, to jedno z nich zawsze zawozi pociechy do szkoły. Księżna Kate ma także zaplanowane obowiązki w ojczyźnie, które będzie wypełniać podczas nieobecności męża. Tymczasem książę William podczas szczytu ekologicznego zobaczył projekt renowacji rafy ostrygowej. Materiał z wizyty możecie zobaczyć poniżej.

Książę William spotka się z bratem? Obie strony milczą

Kiedy do mediów trafiła informacja o wizycie księcia Williama w USA, od razu wspomniano o księciu Harrym. To właśnie w USA obecnie mieszka brat Williama, jego ukochana Meghan Markle i dzieci pary. Czy bracia wykorzystają ten moment na spotkanie? Jak na razie żadna ze stron nie odniosła się do tych spekulacji. Ostatnio książę Harry świętował 39. urodziny. Syn króla Karola III był wtedy na Igrzyskach Niezwyciężonych w Niemczech, gdzie towarzyszyła mu Meghan Marke. W trakcie wydarzenia publiczność wstała i zaśpiewała mu uroczyste sto lat. Co ciekawe książę nie otrzymał publicznych życzeń od żadnego z członków rodziny.