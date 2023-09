Elizabeth zaraz przerośnie mamę. Weronika Rosati zdobyła się na piękne wyznanie

Elizabeth jest owocem dawnego związku Weroniki Rosati z lekarzem Robertem Śmigielskim. Pociecha byłej pary mieszka razem z mamą w Los Angeles. Choć Rosati nie narzeka na brak obowiązków zawodowych za granicą, to wolne chwile poświęca córce, czego jesteśmy świadkami na Instagramie. W ostatnim InstaStories aktorka pokazała wspólne zdjęcie z dziewczynką.

Zobacz wideo Tak Weronika Rosati spędza czas z Elizabeth

Elizabeth Rosati robi się coraz większą damą. Jej mama nie kryje wzruszenia

Fani aktorki nie tylko interesują się nią samą, ale także jej dzieckiem. Są ciekawi tego, co słychać u Elizabeth i czy chciałaby pójść śladami mamy. Podczas wywiadu w "Dzień dobry TVN" aktorka zdradziła: "Ela jest dzieckiem, które wszystkiego lubi się uczyć, jest bardzo aktywna. Do wszystkiego podchodzi też śmiertelnie poważnie. Ma różne dodatkowe zajęcia. Obecnie jest wkręcona w balet, tańce i stepowanie. Skupiamy się na tym. Powtarza mi, że chce być aktorką, ale staram się jej tłumaczyć, że to nie jest najlepszy zawód i zajęcie dla kobiety. Za dużo jest niepewności. Jest się cały czas ocenianym i wciąż człowiek musi się sprawdzać od nowa". Jak obecnie wygląda córka Rosati? Widzimy po najnowszym story gwiazdy, że nieco podrosła. Jest bardzo ciekawa świata. Mama z dumą przygląda się córce. Przy okazji wspólnego zdjęcia oznajmiła:

Ona jest moim życiowym przewodnikiem.

Weronika Rosati https://www.instagram.com/weronikarosati/

Tak Rosati mówiła o samodzielnym macierzyństwie

Gwiazda samodzielnie wychowuje dziecko, co również wybrzmiało podczas rozmowy w śniadaniówce. Rosati wspomniała wówczas: "To nie był mój wybór, ale moja decyzja. Uważam, że to słuszna decyzja. W USA jest duży podziw i szacunek do samotnych mam. Jest trudniej, bo wszystko spoczywa na moich barkach, ale jestem do tego przyzwyczajona. Na tyle byłam odważna i silna, że podjęłam trudne decyzje, z których jestem dumna". Aktorka ponadto przyznała, że stawia córkę na pierwszym miejscu. "Numer jeden kobietą, dziewczyną jest w moim życiu moja córka. Ona dosłownie definiuje każdą minutę mojego życiu. [...] To jest ta zmiana w moim życiu, wcześniej kierowałam się tym, czego ja chcę. Nikt mnie nie ograniczał" - oznajmiła Rosati. Po zdjęcia aktorki zapraszamy do galerii.