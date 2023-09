Piotr Adamczyk kończy 51 lat. Od 2019 roku jest w szczęśliwym, stałym związku z aktorką Karoliną Szymczak, która niedawno zagrała u boku Brada Pitta w filmie "Babilon". Adamczyk dosyć sporo czasu spędził na poszukiwaniu tej "jedynej". Przez lata spotykał się z wieloma kobietami, a o jego romansach rozpisywały się wszystkie media. Jedna relacja przyciąga szczególną uwagę. Więcej zdjęć Piotra Adamczyka i jego partnerek znajdziesz w galerii na górze strony.

Kim była pierwsza miłość Adamczyka? To znana aktorka

Jedną z pierwszych kobiet, z jakimi spotykał się Adamczyk, była Agnieszka Wagner. Para grała razem w sztuce "Małka Szwarcenkopf" realizowanej dla Teatru Telewizji. Aktorzy dosyć szybko wpadli sobie w oko. Zakochanych łączyło wyjątkowe uczucie. Kiedy Wagner wracała z planów międzynarodowych produkcji, Adamczyk odbierał ją z lotniska z bukietem róż. Bardzo się wspierali, jednak po jakimś czasie, prawdopodobnie przez zazdrość aktora, relacja się rozpadła i każdy poszedł w swoją stronę. "Są ludzie, którzy w związku szukają adrenaliny i tacy, którzy dążą do harmonii. Należę do tego drugiego typu" - mówiła o sobie Wagner.

Kolejne związki Adamczyka. Spotykał się z ulubioną restauratorką Polaków

Niewiele osób wie, że aktor przez jakiś czas spotykał się z... Magdą Gessler. Restauratorka opisała cały romans w swojej książce. "Oboje znajdowaliśmy się akurat w takim momencie życia, że bardzo potrzebowaliśmy miłości. Nasz romans wywołał sensację, a dobrym miernikiem jej skali było niewyobrażalne zainteresowanie mediów. (…) Chyba się nie spodziewał, że przyjdzie mu zmierzyć się z kobietą tak pełną energii, która nigdy nie zastanawiała się dwa razy, jeśli przyszedł jej do głowy jakiś pomysł. A naprawdę potrafiłam go zaskoczyć" - pisała Gessler. Później Adamczyk spotykał się z kolejną aktorką, Anną Czartoryską, związek jednak nie przetrwał próby czasu. W 2012 roku poznał francuską celebrytkę Kate Rozz, z którą dosyć szybko zakończył relację. W 2013 roku było wiadome, że Adamczyka łączy coś z Weroniką Rosati. Para miała wypadek samochodowy, w wyniku którego aktor doznał urazu nogi. Po rozstaniu aktorka złożyła pozew przeciwko byłemu parterowi, który był formalnym wymogiem, by ta mogła dostać pieniądze od ubezpieczyciela. Choć media spekulowały, że Rosati mści się na Adamczyku, to ta za każdym razem zaprzeczała takim informacjom. Od 2019 roku aktor jest w związku małżeńskim z Karoliną Szymczak. "Pierwsze koty za płoty. Małżeństwo jest dwukierunkową ulicą będącą ciągle w budowie" - napisała wtedy na Instagramie aktorka. ZOBACZ TEŻ: Adamczyk skwitował post Rosati jako "szukanie sensacji". Aktorka komentuje [PLOTEK EXCLUSIVE]